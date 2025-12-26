Niño entrerriano pidió asado a Papá Noel y su emoción al recibirlo hizo lagrimear a todos: video

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con Jenifer Pianna y su hijo Augusto, el niño de cuatro años que protagonizó un emocionante video, al descubrir que Papá Noel “le hizo caso” y le trajo asado como regalo. La historia despertó sonrisas y ternura.
El video de Augusto Fleitas pidiendo asado a Papá Noel se transformó en una de las postales más emotivas de esta Navidad y recorrió las redes sociales por la reacción espontánea del niño y el mensaje simple que transmitió: la felicidad ligada al encuentro familiar y a la mesa compartida.
Augusto tiene cuatro años y vive en la ciudad de Chajarí. Días antes de la Navidad, escribió su carta a Papá Noel con una lista de regalos que, en apariencia, no difería demasiado de la de cualquier niño de su edad. Chocolate, un “mate de verdad”, una toalla del Hombre Araña y algunos juguetes figuraban entre los pedidos. Sin embargo, hubo uno que llamó la atención por su singularidad: asado.
El momento quedó registrado en un video que luego se viralizó. En las imágenes se observa al niño tomando una bolsa que estaba al pie del árbol de Navidad. “Es algo frío, está muy frío”, comenta Augusto con curiosidad, mientras intenta adivinar qué hay en su interior. Luego lleva la bolsa hasta la mesa y comienza a abrir el regalo.
Lo que sigue es emoción pura. Al descubrir el contenido, el niño explota de alegría y exclama, sin poder contenerse: “¡Me hizo caso y me trajo asadooooo!”. La frase, cargada de inocencia, fue suficiente para conmover a miles de personas y generar una ola de comentarios en redes sociales.
En diálogo con Elonce, su madre, Jenifer Pianna, contó cómo se gestó el pedido. “Bastante particular el pedido, ¿no? Salado y dulce, podríamos decir. Porque pidió el combo: asado, chocolate y un mate”, relató. Según explicó, Augusto escribió más de una carta. “Yo había comprado la cartita para poder mandarla. Hizo una acá en casa y otra en la casa de los abuelos, y en la casa de los abuelos pidió el asado”, detalló su mamá.
La concreción del deseo fue un momento inolvidable para el pequeño. “Feliz estaba, no podía creer”, aseguró Jenifer, mientras en pantalla se repetían las imágenes del niño abriendo el regalo. Aunque el asado fue recibido al día siguiente —ya que la familia no había pasado la Nochebuena en la casa de los abuelos—, la espera no opacó la alegría. “Llegó Papá Noel, cumplió. Él dijo que Papá Noel le hizo caso”, afirmó.
Una forma distinta de mirar los regalos
Consultada sobre cómo es Augusto, su madre lo definió con palabras que ayudan a comprender por qué el video despertó tanta empatía. “Él es un genio. Tiene cuatro años, pero una mente adulta. No es materialista. Obviamente, como cualquier niño, pide juguetes y todo, pero mientras tenga comida delante de él, con eso es suficiente”, expresó a Elonce.
En ese sentido, explicó que el pedido tenía un fuerte componente simbólico. “Él quería algo para compartir en la mesa”, remarcó su mamá. No se trataba solo de recibir un regalo, sino de pensar en un momento de encuentro familiar alrededor de la comida, una escena muy arraigada en la cultura argentina.
Jenifer también recordó que el interés de Augusto por la comida no es nuevo. “El año pasado no había pedido asado, pero se orientó por la parte de la comida. Me acuerdo que había pedido una lata de choclo”, comentó entre risas. Este año, en cambio, el deseo fue más ambicioso: “Esta vez fue más grande. Se tiró para la parrilla”, dijo a Elonce.
La palabra de Augusto
Durante la entrevista, el protagonista de la historia también se animó a responder algunas preguntas. Con pocas palabras, pero mucha claridad, Augusto confirmó su felicidad. Ante la consulta sobre cómo había pasado la Navidad y si estaba contento con su regalo, respondió sin dudar: “Sí”.
Cuando se le preguntó cómo iba a disfrutar el asado, fue contundente: “A la parrilla”. Y ante la pregunta de quién se encargaría de cocinarlo, señaló con seguridad: “Papá”. La escena se completó con la complicidad familiar y la promesa de compartir el asado con los abuelos.
Sobre el resto de los regalos, Jenifer aclaró que llegaron varias cosas de la carta. “Llegó todo. Spiderman, cosas para pintar”, enumeró Augusto, aunque dejó en claro cuál era su prioridad. “Lo más importante era el asado. A él le interesaba el asado solamente”, afirmó su madre a Elonce.
Cómo se volvió viral la historia
La viralización del video fue casi espontánea. Según contó Jenifer, no hubo una estrategia previa. “Una amiga me dijo: ‘Esto se tiene que hacer viral’. Ella lo movió, lo publicó una sola página y de ahí empezó. No paró más”, relató. En poco tiempo, el video fue compartido por usuarios de distintos puntos del país y replicado en múltiples plataformas.
Con el correr de las horas, comenzaron a llegar pedidos de nuevas imágenes. “Muchos piden la foto de Augusto comiendo su asado, así que ahora hay que cumplir”, comentó entre risas la madre, anticipando que el festejo continuará.
La historia de Augusto también tuvo un cierre con mirada hacia adelante. Jenifer contó que el niño sigue asistiendo al jardín y que el año próximo comenzará una nueva etapa. “No tiene vacaciones, él sigue. El año que viene arranca jardín de cuatro, así que pasa a la escuela de los grandes”, explicó a Elonce.
En tiempos donde las redes sociales suelen amplificar conflictos y noticias negativas, la historia de Augusto Fleitas se convirtió en un respiro. Un pedido simple, una carta escrita con ilusión y una reacción genuina bastaron para recordar que, muchas veces, la felicidad se encuentra en los gestos más sencillos y en el valor de compartir.