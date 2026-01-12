Niña de tres años necesita implantes auditivos y su familia lanzó colecta solidaria

Ashley Yasmín tiene tres años, perdió gran parte de la audición al nacer y necesita implantes cocleares para poder desarrollar el habla. Los dispositivos que cuestan alrededor de seis millones de pesos por cada oído y su familia lanzó una campaña solidaria para poder afrontarlos.
Familiares y allegados de Ashley Yasmín, una niña de tres años de Concordia, impulsan una campaña solidaria para reunir fondos destinados a una intervención médica clave que permitiría mejorar significativamente su calidad de vida. La iniciativa, denominada “Todos por Ashley Yasmín”, busca recaudar una suma cercana a los seis millones de pesos para la colocación de implantes cocleares.
Ashley nació sietemesina en 2022 y esa condición le provocó una pérdida del 95% de la audición, lo que afectó su desarrollo del habla y su vínculo cotidiano con el entorno. “Lo único que le afectó en su vida diaria fue la audición”, explicó su mamá, Myriam Batista, en diálogo con Elonce. La niña es atendida actualmente en el hospital Masvernat, donde recibe controles médicos.
Su papá detalló que, tras el diagnóstico, los profesionales iniciaron todos los estudios necesarios para la cirugía. “El hospital se hace cargo de la operación. El problema es conseguir los implantes”, explicó. Según indicó, se trata de dispositivos de alto costo que no cuentan con cobertura médica en su caso.
Mientras tanto, Ashley utiliza un audífono prestado por el hospital, pero la familia remarcó que no resulta suficiente. “Queremos los dos implantes, uno en cada oído, para que ella no siga desconectada del mundo”, expresó su padre, visiblemente emocionado. “Mi hija está desconectada del mundo”, insistió.
Pese a las dificultades, Ashley es una niña activa y expresiva. “Ella se hace entender con señas, te lleva de la mano, te muestra lo que necesita, pero no ha desarrollado el habla”, contó su papá. La familia explicó que el tiempo es un factor clave para el éxito de la intervención, ya que el implante coclear permite estimular el desarrollo auditivo y del lenguaje en edades tempranas.
Su padre contó que Ashley cuenta con el certificado de discapacidad y percibe la asignación correspondiente, pero la familia no logra acceder a una obra social ni a una pensión. Además, en el ámbito escolar, comenzaron a exigir apoyos específicos para su integración. “Nos piden una maestra orientadora, pero todo se hace cuesta arriba”, señalaron.
Ante este escenario, la familia decidió apelar a la solidaridad de la comunidad. “No es por nosotros, es por mi hija, por su vida y su futuro”, expresó el padre, quien actualmente se encuentra sin trabajo estable y realiza changas.
Para colaborar, se encuentra habilitada una colecta solidaria a través de transferencia bancaria.
Alias: Batista.mony
Titular: Batista Miriam