Música, comida y baile: Oro Verde disfrutó de la Fiesta del Cordero Asado a la Estaca

REDACCIÓN ELONCE
Con más de 40 emprendedores, once equipos participando del concurso y 100 artesanos, Oro Verde disfrutó de la 11º edición de la Fiesta del Cordero Asado a la Estaca.
Empezó la 11º edición de la Fiesta del Cordero Asado a la Estaca en el Jardín Botánico de la ciudad de Oro Verde. Con entrada libre y gratuita, la tradición, la música y los bailes brindaron una noche fantástica.
El Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, Rodrigo Penco, afirmó: “Esta es la edición número 11 de la Fiesta del Cordero Asado a la Estaca. Estoy muy contento por todo este público que nos está acompañando y por el tiempo también, a la gente que se arrimó hoy al Jardín Botánico a compartir esta hermosa noche”.
“Estoy agradecido a todos los emprendedores y artesanos y a las instituciones que nos apoyaron para que esta fiesta se dé”, mencionó.
En relación a la competencia del mejor asado, precisó: “El jurado ya pasó por las mesas de los 11 equipos que están concursando el cordero para evaluar su punto de cocción. En un momento, cuando Juan termine su actuación, cada equipo va a presentar su plato de cordero para sumar el último puntaje. Después se va a dar a conocer el ganador”.
Asimismo, enumeró que “hay más de 40 emprendedores gastronómicos y más de 100 artesanos que nos están acompañando hoy, un montón de instituciones que nos están apoyando. Después de Juan, se va a hacer la jura, se va a conocer el ganador y nos quedan dos conjuntos más que nos va a estar acompañando para hacer el cierre a las doce”.
“Siempre tratamos de convocar artistas de la zona, que son conocidos y que nos apoyan en todos los eventos que organiza la Facultad”, cerró.
Testimonio del público
Un hombre que estaba en compañía de una cerveza cuyo vaso tenía forma de bota, exclamó: “Es una fiesta muy familiar, con un rango etario muy amplio, una propuesta musical muy hermosa. Estamos contentos con que nos den un lugar y con el tiempo que nos ha perdonado”.
Una joven pareja afirmó su felicidad por el evento: “La estamos pasando muy lindo, es muy buena la organización y es rica la comida. Todo es espectacular y muy bueno”.
Desde Puerto Yeruá, una familia no quiso perderse la undécima edición: “Es hermosa y es la primera vez que vengo. Ya probamos el cordero asado y está buenísimo”.
“Es muy linda noche y es muy buen espectáculo. Está muy bien organizado por la Universidad”, sostuvo un asistente que llegó desde Libertador San Martín.
Otra joven remarcó: “La estamos pasando fantástico, nos ayudó el clima ahora. Bilat es impresionante y todo un profesional. Los puestos están todos muy lindos”.