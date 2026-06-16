Murió Juancho Martínez, referente histórico de la cultura y el Carnaval del País

Murió Juancho Martínez a los 91 años y Gualeguaychú despide a una de las figuras más emblemáticas de su historia cultural. Actor, diseñador, transformista y hacedor cultural, dejó una huella imborrable en el Carnaval del País y en las expresiones artísticas de la ciudad.
Murió Juancho Martínez y con su partida se cierra un capítulo fundamental de la cultura popular de Gualeguaychú. Falleció a los 91 años luego de una vida dedicada al arte, al carnaval y a la promoción de las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la ciudad.
Reconocido por generaciones de gualeguaychuenses, Martínez construyó una trayectoria marcada por la creatividad, el compromiso y la pasión por el espectáculo. Su nombre quedó asociado para siempre a la historia del Carnaval del País, una de las celebraciones más importantes de Argentina, pero también a numerosas iniciativas culturales que enriquecieron la vida social y artística de la comunidad.
A lo largo de más de nueve décadas, desarrolló múltiples facetas artísticas. Fue actor, diseñador, transformista y organizador de propuestas que marcaron época. Su capacidad para innovar y su permanente vínculo con la cultura popular lo convirtieron en una referencia ineludible para quienes participaron de la vida cultural de Gualeguaychú.
Una vida ligada al carnaval y a la identidad de la ciudad
Entre sus contribuciones más recordadas se encuentra su participación en la histórica Barra Divertida, una propuesta que supo ganarse el cariño del público y que se transformó en un símbolo de creatividad y alegría para varias generaciones.
También realizó aportes fundamentales a los Corsos Populares Matecito y al Carnaval del País, donde dejó plasmada su impronta artística y su visión innovadora. Su trabajo fue clave para fortalecer una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad y proyectarla a nivel nacional e internacional.
Quienes compartieron escenarios, proyectos y celebraciones con él destacan su capacidad para transmitir conocimientos y su compromiso con la preservación de las tradiciones populares. Su figura trascendió el rol de artista para convertirse en un verdadero referente cultural.
Los reconocimientos a una trayectoria excepcional
La importancia de su legado fue reconocida en numerosas oportunidades por instituciones y organismos públicos. En 2021, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú lo declaró Ciudadano Destacado de la Cultura, una distinción otorgada en reconocimiento a su extensa trayectoria y a su aporte permanente al desarrollo cultural de la comunidad.
Dos años más tarde, en 2023, recibió una nueva distinción cuando el Senado de Entre Ríos lo reconoció como Personalidad Destacada de la Cultura. El homenaje puso en valor una vida dedicada a enriquecer el patrimonio cultural de la provincia y a fortalecer las expresiones artísticas vinculadas al carnaval, exclamó R2820.
Además, Martínez colaboró activamente con el Museo del Carnaval, contribuyendo a preservar documentos, recuerdos y elementos históricos que permiten reconstruir la evolución de una fiesta que forma parte de la identidad de Gualeguaychú.
El adiós a un protagonista de la historia cultural
La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción entre vecinos, artistas, dirigentes culturales y amantes del carnaval. Numerosos mensajes de despedida comenzaron a multiplicarse en las redes sociales y en distintos ámbitos vinculados a la cultura local.
Desde el Municipio de Gualeguaychú expresaron su pesar por la pérdida y destacaron la trascendencia de su obra. A través de un mensaje institucional señalaron que se "lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos 'Juancho' Martínez", resaltando su compromiso con la cultura y su aporte a la construcción de la identidad de la ciudad.
Con su partida, Gualeguaychú pierde a uno de sus grandes embajadores culturales. Sin embargo, su legado permanecerá vivo en cada edición del Carnaval del País, en los espacios culturales que ayudó a construir y en las generaciones que encontraron inspiración en su talento, su creatividad y su amor por el arte. Su nombre seguirá formando parte de la memoria colectiva de una ciudad que hoy lo despide con gratitud y reconocimiento.