Monchito Merlo quedó maravillado con el Festival Nacional de Chamamé: “Conmociona al alma”

Monchito Merlo se presentó este domingo por la noche en el cierre del Festival Nacional de Chamamé, que se lleva a cabo cada temporada en Federal. En diálogo con Elonce, resaltó su carrera y el amor del público.

En primer lugar, el artista reveló su emoción por la llegada a las 50 ediciones del Festival: “Es maravilloso. Estoy sorprendido, no por esta noche, sino porque he estado mirando desde el viernes la concurrencia sobresaliente a la situación que uno vive. No es fácil y la verdad estoy muy contento y agradecido de estar una vez más que creo que entre Raulito, Juancito Güenaga y quien tiene gusto de hablarle somos los últimos que andamos quedando. Es una emoción porque son muchas cosas que han pasado. Recordar a Arturo Luna, un gran luchador, por nombrar a alguien que dejó su vida”.

Acerca del amor del público en sus presentaciones, Monchito indicó: “Son caricias al alma, es lo que uno desea. Es ese sapucai estruendoso que, por medio de ese grito sagrado, viene ese amor, afecto y cariño sagrado que hace que el músico trate de expresar en desparramar flores musicales para esta bendita tierra que tanto lo necesita”.

Foto: Elonce

Sobre sus sensaciones de su presentación, destacó: “Conmociona al alma y encontrarnos una vez más es impresionante. Estuvimos hace un par de semanas en el festival de Corrientes. Nos tocó estar aquí, es algo notable y nos sentimos contentos porque la respuesta de la gente es impactante. No tenemos palabras más de agradecimiento a la comisión y a todos los que dejaron su vida en pos de esto”.

“Federal es algo que quiero mucho, parte de mi corazón está aquí. Estoy contento de participar y con tanta gente que viene de distintos lugares”, comunicó.

Asimismo, ahondó sobre su género musical: “El chamamé no tiene parate. Hay muchos jóvenes muy destacados: instrumentistas, cantores. Hay chamamé para rato porque esos chicos me hacen acordar cuando empecé. Estaba don Ernesto Montiel y yo estaba al lado, que era el encargado de llevarlo al hotel, a la televisión en Rosario”.

Por último, cerró: “La música es lo que alegra el alma, calma las penas de la vacuna más importante para el mundo”.