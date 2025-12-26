Más de 400 chicos disfrutan de la colonia de vacaciones en Oro Verde

REDACCIÓN ELONCE
Con la llegada del verano, la Municipalidad de Oro Verde inició su colonia de vacaciones, una propuesta que ya cuenta con la participación de gran cantidad de chicos, quienes disfrutan de actividades recreativas y deportivas en las modernas instalaciones de la pileta municipal. En total, este año se han inscripto 465 niños, quienes podrán disfrutar de la propuesta hasta finales de enero.
La colonia se desarrolla de lunes a viernes y está organizado por grupos de edades, cada uno con horarios específicos. Según explicó a Elonce Héctor Morinico, coordinador de la colonia, los grupos están divididos de la siguiente manera: los niños de 4 y 5 años asisten los martes, jueves y viernes; los de 6 y 7 años lo hacen los lunes, miércoles y viernes; los de 8 y 9 años concurren los lunes, martes y jueves; y los más grandes, de 10 a 12 años, tienen clases los lunes, miércoles y viernes.
Una de las principales actividades de la colonia es la enseñanza de la natación, que comienza con la adaptación al agua en los niños más pequeños y va avanzando con el aprendizaje de técnicas de nado. “La idea es que sea una escuela de natación. Más allá de lo recreativo, nuestra propuesta se enfoca en enseñarles a los chicos a desenvolverse con seguridad en el agua, algo muy importante en una región tan cercana a ríos y playas”, destacó Morinico.
Los más pequeños comienzan con actividades de familiarización con el agua, mientras que los niños de 6 y 7 años aprenden las primeras técnicas de nado. Los de 8 y 9 años continúan con una progresión de habilidades, y los de 10 a 12 años ya dominan técnicas más avanzadas como el crol, pecho y mariposa, entre otros.
Lo que distingue a esta colonia de vacaciones es el enfoque en el desarrollo a largo plazo de los participantes. Muchos de los niños que han comenzado en la colonia desde los 4 años, ahora están trabajando como ayudantes o incluso como profesores. “Es muy satisfactorio ver cómo los chicos que iniciaron se han convertido en parte del equipo, algunos como ayudantes y otros como profesores. Esta experiencia también les ha servido para reflexionar y determinar su futuro profesional”, comentó Morinico.
Además, la colonia de Oro Verde estableció convenios con otros municipios de la zona que no cuentan con complejos de pileta propios. De este modo, los niños de localidades como Aldea Brasilera, Gobernador Etchevehere, Colonia Ensayo y Tezanos Pinto se suman a las actividades de la colonia, lo que fomenta el intercambio y la creación de lazos de amistad entre chicos de diferentes pueblos. “Ellos traen sus profes y se acoplan. Muchos de los niños que participan terminan compartiendo actividades en el club, la escuela o incluso en el secundario. Este primer contacto en la colonia se convierte en una relación duradera”, explicó el coordinador.
Las inscripciones no están abiertas. En ese sentido, se recordó que las actividades comenzaron el lunes 22 de diciembre y se extenderán hasta el 30 de enero, brindando a los chicos un verano activo, educativo y lleno de diversión.