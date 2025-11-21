Liberaron a la arquitecta que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar

Brenda Micaela Barattini recibió el beneficio de la libertad condicional anticipada por realizar cursos dentro de la cárcel. Los 13 años de condena por “tentativa de homicidio” se cumplían en noviembre de 2030.
La Justicia de Córdoba decidió concederle la libertad condicional de forma anticipada a Brenda Micaela Barattini, quien en noviembre de 2017 le cortó el pene a su amante con una tijera de podar . Los 13 años de condena en su contra por “tentativa de homicidio” se cumplían en noviembre de 2030.
Barattini estuvo presa casi ocho años en la cárcel de Bouwer y -según indicó el diario La Voz- estaba en condiciones de acceder al beneficio de libertad condicional el 25 de noviembre de 2026. Sin embargo,el juez de Ejecución Facundo Moyano Centeno le otorgó la libertad el pasado martes porque se hizo acreedora a 10 meses y tres días de anticipo de la salida por haber hecho numerosos cursos de capacitación dentro de la cárcel.
La arquitecta fijó domicilio en Comodoro Rivadavia, de donde es oriunda, y se comprometió a realizar un tratamiento psicológico ambulatorio. También debe reportarse de manera mensual en el patronato del liberado) de esa ciudad. Además, sigue vigente una orden de restricción de contacto y de acercamiento a mil metros a cualquier lugar donde pueda estar su examante.
En noviembre de 2017, con una tijera de podar, Barattini agredió a Sergio F. en el departamento de él. En ese momento ella tenía 26 años y él, 40. La joven -que es arquitecta- le seccionó el 90 por ciento del pene e hirió los testículos de la víctima. Enseguida se entregó ante la Policía y fue detenida. Según se lee en la causa, ambos mantenían "un vínculo del tipo sexual”.
El ataque de Barattini a Sergio F. se hizo público rápidamente: se filtraron fotos de la víctima mientras intentaba contener el caudal de sangre que perdía, y se filtraron también imágenes de las intervenciones quirúrgicas a las que debió ser sometido de urgencia. En una entrevista que ella dio al diario La Voz dijo: "Para que yo reaccionara de esa manera, me generó un daño muy grave. Un golpe muy grave. A mí me generó un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Yo respondí... quizá no de una manera correcta, pero respondí". Y agregó: "No lo haría de vuelta. No, porque la violencia no se apaga con violencia".
Consultada por el diario cordobés sobre si el agredido había difundido un video íntimo suyo, Barattini respondió "Él ha reconocido que había un video y que lo pasó". Aunque en un primer momento la acusada sostuvo que había sido víctima de abuso sexual, luego no insistió sobre esa hipótesis.
La víctima, Sergio F., perdió mucha sangre en ese momento y debió ser trasladado a un hospital de urgencia: lograron reconstruirle los genitales.
Antes del juicio, la atacante ofreció 30 mil dólares a la víctima para llegar a un acuerdo económico y evitar el juicio: tanto la querella como la fiscalía desestimaron la posibilidad de concretar ese acuerdo. En 2019,un jurado popular resolvió en forma unánime que ese hecho representó un intento de homicidio, agravado por alevosía, por lo que la arquitecta fue condenada a 13 años de prisión.
La severidad de la pena -que coincidió con el pedido de la fiscalía- generó sorpresa y algunos incidentes menores en la sala. "Mierda, mierda, mierda", gritó la madre de Barattini y salió corriendo. Mientras la acusada era retirada del recinto, algunos de sus familiares insultaron y tuvieron algunos altercados con la seguridad. Una joven fue detenida por romper el vidrio de protección de un matafuegos, en el pasillo de acceso a la sala.