Leo García se presenta en Paraná con show que incluye un homenaje a Cerati: “Va a estar buenísimo”

REDACCIÓN ELONCE
El reconocido artista Leo García realizará su primer show del año, acompañado de la banda Babel y un tributo a Soda Stereo. Ya en Paraná, dialogó con Elonce y brindó detalles del espectáculo.
Leo García se presenta esta noche a Paraná para ofrecer un espectáculo único en el complejo Hook, a partir de las 21:30, junto a la banda local Babel, que rendirá homenaje a uno de los íconos más grandes del rock nacional: Gustavo Cerati. El evento promete ser una combinación perfecta de nostalgia y modernidad, con un repertorio que incluirá clásicos de Soda Stereo y la propia carrera de García, quien también realizará un set con sus temas más emblemáticos.
En diálogo con Elonce, García compartió sus expectativas para esta presentación. “Estoy muy contento de estar en Paraná, preparándome para el show y el homenaje a Cerati. Va a ser un homenaje a Gustavo con la banda Babel, y luego haré mi show con canciones propias y algunos covers”, adelantó. Este es el primer show de Leo García del 2026, tras un breve receso, y promete ser una noche especial para los amantes de la música nacional.
Un artista con 40 años de trayectoria
Leo García tiene una vasta carrera de casi 40 años, y en cada uno de esos momentos ha acumulado experiencia y crecimiento como artista. “Nunca dejé de cantar ni de tocar”, destacó García, quien también reflexionó sobre su evolución en los escenarios. “El público lo nota. Los nuevos y los que me siguen desde siempre sienten que voy mejorando como artista con el tiempo”, agregó.
A lo largo de su carrera, Leo ha transitado diferentes géneros y momentos musicales, siempre con una propuesta variada que abarca desde el rock nacional hasta la música electrónica, pasando por el pop y el folklore. Esta noche, los asistentes podrán disfrutar de un show cargado de contenido musical y profesionalismo, lo que García considera la clave de su éxito: “Siempre me lo tomé de manera profesional, nunca como un hobby. Vivo para la música 24/7”, afirmó.
Un 2025 lleno de logros y grandes expectativas para 2026
Sobre su balance del año anterior, García no dudó en calificar al 2025 como un “super año”. Durante 2025, realizó giras por Europa y Oceanía, además de embarcarse en nuevos proyectos. “El año pasado fue increíble, tuve una gira por Europa, otra por Oceanía, y me fui solo con mi guitarra a todos esos lugares. Fue un despertar inmenso para mí”, recordó.
Para este 2026, el artista tiene grandes expectativas, entre ellas el lanzamiento de un disco de reversiones con invitados de lujo, como Fabiana Cantilo, Coti Sorokin y Julián Kartun, entre otros. “Es un disco con canciones que ya he hecho, pero reversionadas con un sonido nuevo y con invitados que son grandes amigos”, explicó.
Además, Leo anticipó la posibilidad de nuevos viajes, incluido un tour por Japón. “Este año voy a Japón, es uno de los proyectos que ya venía planeando. Estoy poniendo toda la dedicación, cuidando mi salud, porque quiero seguir brindándome de la mejor manera para el público”, dijo.
Una noche de música y homenaje
El show de esta noche en Paraná será una ocasión especial para los fanáticos de Soda Stereo, Cerati y la carrera de Leo García. “Para los que tienen esa onda nostálgica de los 80 y 90, este show es ideal. Tendremos una combinación de temas de Soda y mi música, con un sonido maravilloso y toda la buena onda”, concluyó García.