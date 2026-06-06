Lázaro Báez fue internado por una pulmonía y se agravó su estado de salud

El empresario santacruceño, condenado en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, fue hospitalizado de urgencia. Su defensa había advertido sobre el deterioro físico y solicitado nuevamente la prisión domiciliaria.
La salud de Lázaro Báez volvió a encender alarmas luego de que el empresario fuera internado de urgencia por un cuadro de pulmonía mientras cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad.
El empresario santacruceño, de 75 años, permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde su estado de salud se habría agravado en los últimos días. Según trascendió, la pulmonía se sumó a una serie de patologías preexistentes que afectan su condición física general.
Báez padece diabetes y, de acuerdo con planteos realizados por su defensa, también enfrenta problemas de hipertensión arterial, bronquitis y otras complicaciones médicas que se fueron profundizando durante el último tiempo, publicó La Nación.
Antecedentes de los reclamos por su salud
Durante 2025, los abogados del empresario habían solicitado nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria al argumentar un marcado deterioro de su estado de salud.
En ese contexto, la abogada Yanina Nicoletti había señalado que la situación de su defendido era "desesperante" debido a las condiciones de detención y a las enfermedades que atravesaba.
La letrada había advertido que Báez sufrió reiterados episodios respiratorios y descompensaciones que motivaron distintas intervenciones médicas. Además, indicó que se le detectó una patología en el colon que habría provocado hemorragias digestivas.
La intervención de la Justicia
El pedido de hábeas corpus impulsado por la defensa fue rechazado por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. No obstante, el magistrado ordenó la realización de estudios médicos complementarios y dispuso el traslado del empresario al penal de Ezeiza.
En su resolución, el juez consideró que las condiciones de detención no habían agravado su cuadro clínico, aunque reconoció que el sector de alojamiento transitorio donde permanecía anteriormente en la Unidad 15 de Río Gallegos no reunía condiciones adecuadas para una detención prolongada.
El fallo también tomó en cuenta informes de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, que recomendaron su alojamiento en Ezeiza debido a la disponibilidad del Hospital Penitenciario Central y del Hospital Zonal de esa localidad.
Internación y seguimiento médico
Actualmente, Báez permanece internado bajo supervisión médica especializada. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre su evolución clínica ni sobre el tiempo que deberá permanecer hospitalizado.