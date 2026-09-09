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Sociedad Evaluación educativa en Entre Ríos

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre en todas las escuelas primarias de Entre Ríos. El operativo evaluará Lengua y Matemática y fue reprogramado por la coincidencia con la visita del Papa León XIV a la Argentina.

9 de Septiembre de 2026
Pruebas Aprender de 3° grado: serán el 17 y 18 de noviembre.
Pruebas Aprender de 3° grado: serán el 17 y 18 de noviembre. Foto: (GPER).

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre en todas las escuelas primarias de Entre Ríos. El operativo evaluará Lengua y Matemática y fue reprogramado por la coincidencia con la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán los días 17 y 18 de noviembre y alcanzarán a la totalidad de las escuelas primarias de Entre Ríos. La evaluación estará destinada a estudiantes de tercer grado y se enfocará en conocimientos y habilidades de Lengua y Matemática.

 

El operativo nacional fue reprogramado debido a que las fechas previstas inicialmente coincidían con la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La instancia se desarrollará en el marco de la Resolución Nº 515/26 del Consejo Federal de Educación (CFE), correspondiente al Plan Plurianual de Evaluación Educativa 2026-2030. Al tener carácter censal, participarán todas las escuelas primarias de la jurisdicción.

 

El CGE prepara el operativo

 

La Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del Consejo General de Educación (CGE) avanzó con la organización y la logística necesarias para concretar las evaluaciones durante las dos jornadas.

 

En ese marco, el organismo mantuvo comunicación con las Direcciones Departamentales de Escuelas, supervisores y equipos directivos para coordinar las acciones correspondientes en los establecimientos.

 

El operativo permitirá relevar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes durante los primeros años de la escuela primaria y generar información sobre sus desempeños en Lengua y Matemática.

 

Los operativos censales constituyen una herramienta fundamental del Sistema de Evaluación Nacional, ya que permiten generar evidencia diagnóstica sobre los aprendizajes y las condiciones en las que se enseña y aprende. Esta información contribuye a fortalecer la reflexión pedagógica y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación y la equidad educativa.

Temas:

CGE Entre Ríos Pruebas
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