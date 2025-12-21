La Uader aprobó la reforma de su Estatuto Académico: entre los cambios, el rector y los decanos podrán tener tres mandatos

REDACCIÓN ELONCE
La Uader aprobó la reforma de su Estatuto Académico 2025 y la Memoria Anual. La reforma busca fortalecer la autonomía, la transparencia y la extensión universitaria.
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) cerró el año institucional con la aprobación de la Memoria Anual 2025 y una histórica reforma de su Estatuto Académico. La asamblea universitaria, celebrada en Villaguay, contó con la presencia del rector Luciano Filipuzzi.
En la jornada, que incluyó la sesión extraordinaria del Consejo Superior, también participaron los decanos de las facultades: Juan Pablo Filipuzzi (Facultad de Ciencia y Tecnología), Aníbal Sattler (Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud), Daniel Richar (Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), y el vicedecano Román Scattini (Facultad de Ciencias de la Gestión).
Reforma del Estatuto
El principal logro de la asamblea fue la reforma al Estatuto Académico, que incorpora avances en “transparencia y control interno”. Una de las modificaciones clave es la creación de una Unidad de Auditoría Interna, que dependerá del Rectorado, y de una Asesoría Jurídica con funciones específicas para el control de la legalidad de los actos universitarios.
Además, la reforma establece la creación del Consejo Social, un organismo asesor de los órganos de conducción, compuesto por representantes de la comunidad, lo que profundiza el vínculo de la Uader con el territorio y los actores sociales, productivos y culturales de la provincia.
Modificaciones para representación democrática
Otra de las modificaciones relevantes es la jerarquización de la política extensionista, que incorpora formalmente la posibilidad de que la universidad forme organizaciones sin fines de lucro. Además, se establece que los fondos generados por la Uader se destinen exclusivamente a sus proyectos estratégicos, fortaleciendo la capacidad de desarrollo de iniciativas institucionales.
Por otro lado, la reforma “garantiza un mayor equilibrio” en la representación de los claustros en los órganos de cogobierno, con una representación del 51% para el claustro docente, siguiendo lo establecido por la legislación nacional. También se adoptará el sistema D’Hont para la asignación de cargos, garantizando una representación proporcional y democrática.
Finalmente, se permitirá la reelección hasta de tres mandatos consecutivos para los cargos de rector y decano, lo que busca brindar “estabilidad y continuidad a las políticas de gestión”.