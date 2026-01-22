La Sala Mayo se puso en “Modo Peña” con una noche de danza, música y tradición

Este jueves frente a Sala Mayo se llevó a cabo una noche que conjugó música, tradición y danza con “Modo Peña”, una iniciativa que reunió a artistas locales y a las familias, en un ambiente que sumó propuestas gastronómicas.

Cabe recordar que la actividad estaba prevista para la semana pasada pero debido a las inclemencias del tiempo debió ser reprogramada.

"MODO PEÑA" con música, danza y tradición en Sala Mayo

"Modo Peña" en Sala Mayo

En este sentido, la coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautasso, señaló que recibieron la invitación de la Secretaría de Cultura para participar con los feriantes, editoriales y librerías de Paraná. “Estamos mostrando catálogos y librerías de la ciudad que siempre nos acompañan”, comentó.

“Es una forma de visibilizar y salir a la calle, mostrar lo que estamos editando en la Editorial Municipal en esta noche hermosa de verano. También es una oportunidad para invitar a las editoriales y librerías a mostrar sus propuestas y acercar el libro al público”, remarcó.

"Modo Peña" en Sala Mayo

Una pareja de paranaenses se acercó a “Modo Peña” y comentó que “se enteraron en el lugar” y permanecieron a escuchar a los grupos folklóricos.

“Están lindas las propuestas que tiene la ciudad en verano, la recorremos bastante seguido. Disfrutamos los últimos días de vacaciones”, explicaron.

Otro joven que asistió junto a su pareja eligió las propuestas del patio gastronómico y optó por una cerveza y unas papas. “Es una idea divertida para la noche y vamos a bailar”, aseguró.

"Modo Peña" en Sala Mayo

Paola, otra paranaense, recorrió las editoriales para “apoyar lo local”. “Es una idea buenísima, siempre que sea una política pública de apoyo a la cultura”, señaló.

En tanto, una familia se acercó al lugar para apoyar el espectáculo de Lucho Quiñones.

Una pareja de jóvenes se acercó hasta Sala Mayo con mate, para “apoyar a unos amigos que tocan en Amancay”. “Venimos a hacerle el aguante”, sostuvieron y adelantaron que bailarán. “Parece un boliche, está hermoso porque le da oportunidad a los artistas para presentarse, sobre todo a las bandas locales”, agregaron.

“Hay tanto talento de nuestra ciudad y está bueno compartirlo y disfrutarlo entre los nuestros. Está bueno que desde el municipio banquen estas propuestas y que venga gente de Paraná, porque es nuestro”, enfatizaron.

Un hombre de Paraná concurrió a “Modo Peña” junto a su familia. “Llegamos hace poco, pusimos los sillones y vinimos a comprar comida y bebida. Vamos a comprar bondiola braseada”, contó.

Gran participación de librerías, editoriales y emprendedores

Dos jóvenes encargadas de “La Maraña”, una librería itinerante que trabaja con libros usados y nuevos para niños y adultos con propuestas de política, literatura y novela. Las editoriales más consultadas son Sudestada y Futurock. “La gente se lleva política, ensayos, hay variedad de gustos”, destacaron.

El responsable de El Capí Libros expresó: “Somos muy afortunados de participar en una fiesta así. Estamos muy contentos, tenemos los mejores títulos y los mejores precios”. “Se vive la mejor energía y vibras, pasamos un momento hermoso”, subrayó.

Emprendedores en "MODO PEÑA" con música, danza y tradición en Sala Mayo

Sobre las recomendaciones, señaló que “La Felicidad” de Gabriel Rolón sigue siendo uno de los libros más vendidos; “Este dolor no es mío” y “El poder de las palabras” están en la vanguardia y entre los más elegidos. En su opinión, el feriante recomendó “Si lo crees, lo creas” y argumentó: “En este mundo que es tan dinámico y hay tantos cambios, tenemos que amoldarnos, sobre todo la creatividad, que es lo que nos distingue a los argentinos. Es un libro sensacional para quienes quieran emprender”.

En redes aparece como sandro_libros y pueden solicitarse a domicilio.

Por otro lado, un emprendedor gastronómico expresó su agradecimiento con el municipio por la oportunidad para el sector. “Tenemos bondiola braseada, tres horas de cocción, verduras grilladas, choripán de cerdo ahumado, Somos los únicos en Paraná que vendemos este tipo de choripán”, explicó.

Puestos gastronómicos en "MODO PEÑA" con música, danza y tradición en Sala Mayo

En tanto, Marcelo, otro emprendedor ofrece hamburguesas completas dobles y papas fritas. “Esto funciona muy bien para todos los emprendedores, le sirve a la ciudad y a los habitantes que están disfrutando”, aseguró.