La Fiesta del Sol y del Río continuará este domingo con shows del Brujo Ezequiel y Pinky

La Fiesta del Sol y del Río, de Valle María, continuará este domingo 4 de enero con una nutrida propuesta musical y una importante expectativa de concurrencia en el predio ribereño. El tradicional evento, que se desarrolla durante todo el fin de semana, volverá a reunir a jóvenes y familias de la región.

Durante la jornada del sábado, la convocatoria fue muy buena y contó con la presencia de jóvenes provenientes de distintas localidades de la zona. En ese marco, Elonce llevó adelante una cobertura especial a través del ciclo Nuestras Fiestas, reflejando el clima festivo que se vivió desde el inicio del evento.

La programación prevista para este domingo incluirá la actuación de Enzo Barzola, artista de Paraná, quien abrirá la jornada con su propuesta musical. Luego será el turno del grupo La Sin Nombre, oriundo de la ciudad de Ramírez, que se presentará ante el público con su repertorio.

Ezequiel

El cierre de la fiesta estará a cargo de Ezequiel “El Brujo” y Pinky, integrante de Un Poco de Ruido, quienes serán los encargados de poner el broche final a esta edición. Su show aparece como uno de los momentos más esperados de la noche y promete una fuerte interacción con los asistentes.

Desde la organización anticiparon que se espera una convocatoria similar a la del año pasado, cuando asistieron aproximadamente 7.000 personas. La mayor parte del público llegará desde Paraná y localidades de la región, aunque también se aguarda la presencia de turistas provenientes de Santa Fe.

Pinky, integrante de Un Poco de Ruido

Precios de las entradas

Las entradas se venderán únicamente en puerta e incluirán el acceso a los espectáculos, el uso de las instalaciones, playa, espacios de recreación y la posibilidad de acampar dentro del predio.

Para este domingo 4 de enero, los valores serán los siguientes:

– Menores: $4.000

– Mayores de 13 años: $15.000 (incluye ingreso del domingo y acampe por ese día)

En el caso de visitantes, los precios serán:

– Menores: $6.000

– Mayores de 13 años: $20.000 (incluye ingreso del domingo y acampe por ese día)

Tarifas por vehículo

También se aplicarán tarifas diferenciadas para el ingreso de vehículos:

– Auto o camioneta: $4.000 por día

– Moto: $2.000 por día

– Lancha o moto de agua: $5.000 por día

– Camión o colectivo: $10.000 por día

– Motorhome, casilla o camión: $10.000 por día de estadía, adicional a la entrada y al vehículo

Con una propuesta artística variada y una gran expectativa de público, la Fiesta del Sol y del Río se apresta a vivir este domingo una nueva noche destacada del verano. Elonce.