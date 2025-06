La muerte de un menor abrió una nueva investigación por mala praxis en Entre Ríos

El hecho sucedió el 7 de septiembre de 2024, cuando el menor F. requirió atención médica urgente. Según la denuncia de sus padres, al solicitar una ambulancia al Hospital “Perú” de General Galarza, se encontraron con una primera barrera. La enfermera Nora Rein, quien atendió la llamada, generó confusión al "insistir o preguntar a la altura de qué casa o familia era, repitiendo en todo momento la dirección, hasta que en un momento la enfermera cortó la llamada, sin llegar a decirnos si la iba a mandar a la ambulancia o no".

Esta situación llevó a los desesperados padres a trasladar a su hijo en el vehículo familiar. La ambulancia, según el relato, llegó al nosocomio después que ellos.

Una vez en el hospital, la situación no mejoró. Los padres relatan un "altercado con la médica de guardia, la Dra. Trossero Oriana (…) quien echó del nosocomio a mi marido (…) debido a que este estaba con una crisis de nervios". La denuncia detalla que la Dra. Trossero y la enfermera Melina Sestua asistieron al niño, le colocaron un suero con Diclofenac y "le dan el alta mandándolo a casa con una simple receta de Diclofenac cada 12 horas por 2 días."

El inicio del sumario fue publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos Nº 28.116.

Agravamiento y un trato deshumanizado

A pesar del alta, el estado del menor no mejoró; "seguía con fuertes dolores, quejándose en todo momento (…) seguía con la respiración agitada". Ante el agravamiento, los padres decidieron regresar al hospital a las 3 AM. Según su testimonio, allí "se evidenció un trato desconsiderado por parte de las profesionales de la salud y se realizaron esfuerzos mínimos por estabilizarlo. Solamente le tomaron la presión y lo mandaron a una sala común, donde lo dejaron con suero y calmante, no regresando más en ningún momento a realizar un seguimiento durante toda la madrugada tanto la enfermera como la médica”.

El cambio de guardia a primera mañana del 8 de septiembre fue crucial. Enfermeras que ingresaban a su turno revisaron al niño y, al advertir el estado de su abdomen, informaron a la Dra. Trossero. Fue entonces cuando se decidió el traslado urgente a Gualeguay, aunque con una inquietante frase de la médica: “Por las dudas para que te quedes tranquila mamá”, como si fuera más por cumplir un deseo o capricho de la madre del menor.

El traslado en ambulancia hacia el Hospital “San Antonio” de Gualeguay fue crítico. La enfermera a bordo advirtió que al niño "se le iban los ojos para arriba, se arrancaba los pelos, entró como en una especie de crisis, por lo que le pone la enfermera oxígeno y le pide al chofer que acelere porque el cuadro no era bueno”.

Al llegar a Gualeguay, una médica manifestó: “Lo que leo no es lo que estoy recibiendo esto es para ir a Paraná no para acá”, procediendo a la intervención quirúrgica inmediata, pero el menor lamentablemente falleció el 12 de septiembre de 2024.

Medidas y consecuencias: dos enfermeras bajo la lupa

La investigación derivó en la apertura de un sumario administrativo para las agentes Nora Evangelina Rein y Melina Florencia Sestua. El sumario busca determinar si sus conductas están "presuntamente incursas en las causales de cesantía”.

Como medida preventiva, ambas enfermeras serán trasladadas y "desafectadas del servicio de guardia" a un sector que no implique atención directa bajo esa modalidad, a fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos y la adecuada prestación del servicio.

En cuanto a la Dra. Trossero, se ha determinado que "estuvo matriculada en nuestra Provincia durante el período comprendido entre el 29 de Febrero y el 15 de Noviembre de 2024, fecha esta última en que canceló su matrícula". Al no contar con vínculo contractual ni matrícula activa, no es pasible de investigación disciplinaria en este momento. (Fuente: APF)