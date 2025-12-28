Inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino por permitir que su hija de 12 años maneje

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación para conducir -de forma preventiva- para Valeria Aquino, luego de que se viralizara un video donde se ve a su hija de 12 años manejando una camioneta en un camino rural.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación para conducir -de manera preventiva- para Valeria Aquino, luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a su hija de 12 años manejando una camioneta. La medida se adoptó tras denuncias ciudadanas y la intervención de organismos vinculados a la seguridad vial.
El episodio ocurrió en un camino rural y se hizo público el 25 de diciembre, cuando Aquino, expareja del cantante El Polaco, publicó en su cuenta de Instagram un video donde se veía a la menor al volante de una camioneta Toyota. La grabación estuvo acompañada por la frase “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, lo que generó una inmediata reacción en redes sociales y medios de comunicación.
Las imágenes mostraron a la niña conduciendo el vehículo con el asiento adelantado para alcanzar los pedales y con el cinturón de seguridad colocado de manera incorrecta. Aunque el trayecto era de tierra y no se advertía tránsito, la conducta constituyó una infracción considerada grave según la normativa vigente. Tras la repercusión, la publicación fue eliminada.
Luego de la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó formalmente la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino. El organismo fundamentó el pedido en la violación de la Ley Nacional de Tránsito y en la exposición de la menor a una situación de riesgo, agravada por el uso inadecuado del sistema de retención, publicó La Nación.
En paralelo, el Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, analizó el material audiovisual y avanzó con las actuaciones administrativas correspondientes. Desde la cartera señalaron que “conducir no es un juego” y remarcaron que permitir que un menor maneje un vehículo implica una conducta que compromete seriamente la seguridad vial.
Alcance de la medida
La inhabilitación preventiva fue dispuesta en el marco de las políticas provinciales de protección de la vida y seguridad vial, tras constatarse la infracción y su impacto público. Desde el Ministerio indicaron que la decisión se adoptó con independencia de la notoriedad pública de las personas involucradas.
Las autoridades precisaron que la resolución se encuadró en la Ley Provincial de Tránsito N.º 13.927 y su decreto reglamentario, que prevén sanciones ante conductas que impliquen un riesgo grave para las personas. La inhabilitación se mantendrá vigente mientras continúan las actuaciones administrativas y se evalúan las sanciones definitivas que podrían corresponder.
El caso volvió a poner en agenda el cumplimiento de las normas de tránsito y el rol de los adultos responsables en la protección de niños y niñas frente a situaciones de riesgo en la vía pública.