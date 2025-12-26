Una cañita voladora incendió una vivienda y provocó pérdidas totales

Durante los festejos de Navidad, una cañita voladora ingresó a una casa y desató un incendio que destruyó todo. Cámaras de seguridad registraron el momento y no hubo heridos.
Un grave episodio se registró durante los festejos por la llegada de la Navidad en La Plata, cuando una cañita voladora ingresó a una vivienda y provocó un incendio que causó pérdidas totales. El hecho ocurrió en los primeros minutos del jueves 25 de diciembre y generó una fuerte conmoción entre los vecinos.
Según informaron fuentes policiales, el incendio se produjo pasada la medianoche en una casa ubicada en el barrio Mondongo, sobre calle 116, entre 67 y 68. De acuerdo al relato de la propietaria, una cañita voladora arrojada desde el exterior ingresó por una abertura de la vivienda y desató el foco ígneo que rápidamente se propagó por el interior del inmueble.
La dueña de casa relató a la Agencia Noticias Argentinas que el fuego consumió todas sus pertenencias. Entre los elementos destruidos se encontraban ropa, calzado, carteras y una suma cercana a los 700.000 pesos que tenía guardados como ahorros, lo que agravó aún más la situación.
Intervención de Bomberos y daños materiales
Personal de Bomberos acudió de inmediato al lugar y logró controlar el incendio, evitando que las llamas se extendieran hacia viviendas linderas. A pesar del rápido accionar, los daños en la casa fueron totales y el inmueble quedó completamente inhabitable.
Afortunadamente, la mujer no sufrió heridas, ya que al momento del hecho se encontraba celebrando la Navidad en la casa de una vecina. Sin embargo, el impacto emocional por la pérdida de su hogar fue significativo.
Cámaras captaron a los autores
El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia de la zona. En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes arrojando pirotecnia frente a la vivienda. Según relató la víctima, “se ve a uno de ellos apuntando hacia mi ventana antes del hecho”, segundos previos al ingreso de la cañita voladora que inició el incendio.
Hasta el momento no se registraron personas detenidas y la investigación continuaba para identificar a los responsables. La mujer pidió que el hecho no quede impune y reclamó avances en la causa. “Quiero que los responsables paguen por esto”, expresó.