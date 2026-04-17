Incautaron más de 8.000 productos por infracción a la Ley de Marcas

En un megaoperativo de Prefectura en Mar del Plata por infracción a la Ley de Marcas, se realizaron seis allanamientos y secuestraron más de 8.000 productos.
Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó un megaoperativo en Mar del Plata por una causa por infracción a la Ley 22.362 (Ley de Marcas y Designaciones), que incluyó seis procedimientos en simultáneo, uno de ellos en un paseo de compras con más de 160 puestos, arrojando como saldo el secuestro de más de 8.000 productos.
Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría Penal Nº 8, cuyo titular es el Dr. Pablo Dallera, y la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata, del Dr. Santiago Eyherabide, por una denuncia radicada desde el Municipio de General Pueyrredon, que dio lugar a una investigación de la que participaron especialistas de la Fuerza.
En horas de la mañana, más de un centenar de efectivos de la Prefectura arribaron al predio donde funciona la Unidad Turística Fiscal denominada “Paseo de Compras Bristol”, ubicada en el Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y Peatonal San Martín, donde se identificaron a 91 personas, entre las que se encontraban propietarios o empleados de los puestos y también cuatro empleados de un sindicato.
En este marco, se secuestraron un total de 400 bultos de mercadería en infracción, que contenían más de 8.000 productos como indumentaria, calzado, accesorios, artículos de bazar y de electrónica, entre otros elementos de interés para la causa.
Además del procedimiento concretado en el paseo de compras, personal de la PNA llevó a cabo procedimientos en otros tres domicilios de la ciudad, uno de los cuales contaba con tres locales pertenecientes al mencionado sindicato.
En este contexto, se identificaron a distintas personas y se secuestraron tres vehículos, dinero en efectivo en moneda extranjera y nacional por más de 12 millones de pesos, documentación y elementos electrónicos, como computadoras y teléfonos celulares.
El total de lo incautado durante el megaoperativo arrojó como saldo un aforo de más de 500 millones de pesos.
Tras estas acciones, y a solicitud de la Secretaría de Seguridad del Municipio de General Pueyrredon, Prefectura colaboró en horas de la madrugada de este miércoles con personal y medios para brindar seguridad perimetral en el predio de la Unidad Turística Fiscal “Paseo de Compras Bristol”, donde empleados de la comuna procedieron al desarme de la totalidad de los puestos feriantes que se encontraban instalados en el lugar.