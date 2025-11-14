Aerolínea deberá pagar más de $24 millones a una argentina por usar sus fotos sin permiso

La Justicia resolvió que Iberia vulneró el derecho a la imagen de una mujer al publicar fotografías suyas en su sitio web sin consentimiento. Un juez ordenó una compensación económica con actualización de intereses.
La aerolínea Iberia fue condenada a pagar más de 24 millones de pesos a una mujer argentina por utilizar fotos suyas en su página institucional sin autorización. La resolución fue dictada por el juez Heber Amalfi, del Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Mar del Plata, luego de un proceso que se extendió durante 15 años.
Según el expediente, la denunciante descubrió en 2010 que la empresa española había difundido sus fotos en distintas secciones del sitio oficial, entre ellas, la sección de vuelos desde Buenos Aires. La mujer explicó que las imágenes habían sido tomadas a título personal y sin fines comerciales. Al comprobar que Iberia seguía utilizándolas, buscó comunicarse con la compañía, pero “sin obtener respuesta alguna”.
En 2020 certificó mediante una escribana que las fotos continuaban online e inició una mediación prejudicial, que no prosperó.
La defensa de Iberia y la valoración del juez
En diciembre de 2022, Iberia sostuvo que había adquirido las fotografías en el banco Getty Images por 35 euros. Sin embargo, el magistrado determinó que la empresa no logró acreditar esa compra ni la correspondiente licencia de uso. Incluso, durante una audiencia en 2023, el apoderado de la aerolínea admitió que las imágenes seguían en la web y que “nunca existió contrato entre la Sra. D. y la firma Iberia”.
Para el juez, “no medió consentimiento ni autorización alguna” de la mujer para el uso de su imagen en el sitio institucional.
Fundamentos legales y monto de la condena
El magistrado recordó que el artículo 53 del Código Civil y Comercial exige consentimiento para captar o reproducir la imagen o voz de una persona, mientras que el artículo 31 de la ley 11.723 prohíbe comercializar retratos sin autorización.
Con estos fundamentos, hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios y ordenó que Iberia pague $24.110.000 más intereses en un plazo de diez días, al considerar que la empresa vulneró el derecho a la imagen de la denunciante.