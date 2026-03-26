Fiebre chikungunya en Argentina: desplaza al dengue y crecen los casos

La fiebre chikungunya en Argentina avanza con brotes en varias provincias y ya supera al dengue en esta temporada, según datos oficiales.
La fiebre chikungunya en Argentina se posiciona como el principal foco de preocupación sanitaria en la actual temporada de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, desplazando al dengue en cantidad de casos y expansión territorial. Con más provincias afectadas en los últimos días, el país atraviesa un escenario epidemiológico en evolución.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, ya son diez las jurisdicciones con casos confirmados, superando los 199 contagios a nivel nacional, con un aumento sostenido de infecciones autóctonas, es decir, sin antecedente de viaje. Este dato enciende las alertas por la circulación local del virus.
En paralelo, se registran 28 casos confirmados de dengue, aunque las autoridades sanitarias advierten un incremento en los casos probables en las últimas semanas, lo que obliga a mantener la vigilancia activa en todo el sistema de salud.
Cambio de patrón epidemiológico y alerta sanitaria
El Ministerio de Salud de la Nación informó recientemente la reintroducción del virus de fiebre chikungunya en el territorio argentino, lo que marca un cambio en el patrón de circulación viral respecto de temporadas anteriores.
Ante este escenario, se instó a los equipos de salud a realizar un “estudio exhaustivo” de pacientes que presenten síntomas como fiebre, dolores musculares o articulares, cefalea, vómitos y decaimiento general, con el objetivo de detectar de manera temprana los casos.
Este cambio epidemiológico ocurre en un contexto regional complejo, con circulación activa del virus en países limítrofes, lo que incrementa el riesgo de nuevos brotes en distintas zonas del país.
Salta, epicentro del brote y expansión regional
La provincia de Salta continúa siendo el epicentro de la fiebre chikungunya en Argentina, con un brote activo desde enero vinculado a la importación de casos desde Bolivia. La situación es particularmente crítica en la localidad de Salvador Mazza, en la zona fronteriza.
Los casos confirmados y probables en la provincia ya ascienden a 334, lo que representa un incremento significativo en comparación con la semana anterior. Las áreas más afectadas incluyen los departamentos San Martín, Orán, Anta y la capital provincial, entre otros.
“El incremento del 43% que observamos se debe, en gran medida, a la movilización de la gente por el feriado largo. El flujo de personas hacia zonas con circulación activa y el posterior regreso a sus hogares facilita la dispersión del virus”, explicó Francisco García Campos, director de Epidemiología provincial.
Casos en Buenos Aires y nuevas provincias afectadas
En la provincia de Buenos Aires también se encendieron las alarmas tras la detección de un brote localizado en Ingeniero Budge, donde se confirmaron varios casos sin antecedentes de viaje.
Este foco se originó a partir de una paciente diagnosticada en la Ciudad de Buenos Aires, lo que evidencia la circulación local del virus. Las autoridades sanitarias indicaron que previamente se habían registrado casos importados que explican la introducción del chikungunya en la zona.
Otras provincias como Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero también reportaron casos autóctonos en los últimos días, consolidando un escenario de expansión geográfica del virus, según indicó La Nación.
Medidas de prevención y recomendaciones
Frente al avance de la fiebre chikungunya en Argentina, las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones a la población para prevenir la proliferación del mosquito transmisor.
Entre las principales medidas se destacan la eliminación de recipientes que acumulen agua, el mantenimiento de patios limpios, la colocación de mosquiteros en puertas y ventanas, y el uso de repelente según las indicaciones.