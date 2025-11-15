Falleció el bebé entrerriano que había sido trasplantado de hígado

Gerónimo Marsilli tenía un año y cinco meses, era oriundo de Chajarí. Fue diagnosticado de atresia biliar y tras el esperado trasplante de hígado se recuperaba favorablemente, pero su cuadro de salud se complicó en las últimas horas.
Falleció Gerónimo Marsilli Godoy, el bebé de un año y cinco meses, oriundo de Chajarí, que el pasado mes de abril fue trasplantado de hígado, su propio tío había sido su donante. En las últimas horas, la salud del pequeño presentó complicaciones, su corazón no resistió y este viernes se produjo su deceso.
Se recordará que el 13 de junio pasado, Gero cumplió un año de vida y lo festejó en el hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de Buenos Aires. El niño había sido diagnosticado de atresia biliar y luego de varios estudios de compatibilidad realizado a sus familiares, su tío Franco fue el donante. El 28 de abril, en el hospital Fernández de Buenos Aires se realizó la ablación a Franco, para extraerle parte de su hígado y luego el operativo se extendió al hospital Gutiérrez, donde se concretó el trasplante.
Con tan solo meses de vida, él luchó hasta el ultimo día y ese será su legado. ¡Gracias Gero!, publicó Tal Cual.
Quien desea ayudar a la familia de Gero con los gastos de sepelio, puede enviar dinero al alias: Dalma.069.cancos.mp. La cuenta está a nombre de Dalma Nerea Godoy.