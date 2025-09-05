 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Buenos Aires

Excluyeron de subsidios energéticos a residentes de barrios cerrados y countries  

En agosto, se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y Puerto Madero.

5 de Septiembre de 2025
Subsidios energéticos
Subsidios energéticos

El Gobierno Nacional informa que, durante el mes de agosto, se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.

 

En mayo, gracias a la recategorización por geolocalización realizada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago. Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio.

 

Gracias al uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, el equipo de la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y garantizó que los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.

 

Desde el Gobierno indicaron que "continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente".

 

Asimismo, se reafirma "el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren".

Temas:

subsidios energia barrios cerrados country
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso