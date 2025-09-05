Excluyeron de subsidios energéticos a residentes de barrios cerrados y countries  

El Gobierno Nacional informa que, durante el mes de agosto, se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.
En mayo, gracias a la recategorización por geolocalización realizada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago. Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio.
Gracias al uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, el equipo de la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y garantizó que los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.
Desde el Gobierno indicaron que "continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente".
Asimismo, se reafirma "el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren".