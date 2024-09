Es de Paraná el único detenido por el crimen de joven hipoacúsica

El lunes por la tarde la policía de Santa Fe detuvo en la ciudad de Rosario, a Walter Solís, de 35 años, ex empleado de una empresa de instalaciones eléctricas de San Nicolás, sindicado como el principal sospechoso y presunto autor de femicidio de Florencia Soledad Comas, de 27 años. La víctima era hipoacúsica.

La joven había desaparecido el 12 de septiembre en la ciudad bonaerense de San Nicolás, cuando dejó a su hija en el jardín y no fue a buscarla al mediodía. Su cuerpo fue hallado el viernes 13, maniatado y con una bolsa en la cabeza al costado de una ruta interna que conduce a una planta de tratamiento de residuos de San Nicolás. El hecho se caratuló como femicidio

En horas de la tarde de este lunes, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de San Nicolás se presentó en la Sede PDI solicitando colaboración para la captura del sospechoso, quien viviría junto a una mujer y otra pareja en la zona de Juan Manuel de Rosas al 4100. A las 18 se apostó un móvil en Rosas y Garibaldi y a las 20 desde el domicilio vigilado salió un hombre. Los policías lo abordaron y luego de identificarlo lo detuvieron.

La causa de muerte de Comas “es asfixia mecánica”, aunque de momento no se determinó si el femicidio fue intencional o accidental. “No hay ninguna lesión compatible con signos de defensa, no se defendió. Tenían una relación con el imputado, se conocían”, expuso la fiscal Verónica Marcantonio.

El otro fiscal de la causa, Julio Tanús explicó que Solís, un ex empleado de una empresa de instalaciones eléctricas, es nacido en Paraná, aunque hace muchos años vive en San Nicolás y Rosario y tenía un permanente ida y vuelta entre las dos ciudades.

Hallazgo del cuerpo

El femicidio se descubrió el viernes pasado, cuando se halló el cuerpo envuelto en sábanas y dentro de una bolsa de tela rosa en un camino de tierra. Una vecina de la víctima aseguró que la vio abordar un colectivo de la línea 504 el jueves a las 8.10. Soledad estaba vestida con una campera inflable negra y un jean azul. La vecina tomó el colectivo junto a ella. Ante la Justicia, la testigo relató que cuando bajó en la esquina de Mitre y Urquiza, Soledad seguía allí, sentada en la última fila. La campera negra y el jean azul, precisamente, fueron encontradas en el cadáver.

Con esos datos la DDI continuó el relevo de cámaras de acuerdo al recorrido de ese colectivo, con tareas encubiertas en los barrios nicoleños San Francisco, San Jorge y Barrio Suizo. Mientras tanto, psicólogos del Ministerio de Seguridad bonaerense contenían a la familia. Los datos de tarjeta SUBE de los pasajeros de ese colectivo también fueron relevados. Mientras tanto, varias personas de la comunidad hipoacúsica de San Nicolás declaraban en el expediente.

“Quedan abiertas varias hipótesis investigativas, que no las vamos a descartar. No descartamos ni otras hipótesis ni otras autorías. Tenemos la convicción, a partir sobre todo de cómo se encontró el cuerpo, de que pueden haber intervenido una o más personas”, resaltó Marcantonio.

En ese sentido, dejó en claro que “hay otros sospechosos y hay varias hipótesis” y advirtió que “hay mucho material que está en la Secretaría de Ciberdelito” que está siendo analizado. A su vez, reveló que los hombres investigados tienen “causas en trámite por algunos delitos”.

Un video, clave en el caso

Durante la conferencia, Tanús brindó detalles de las primeras horas de la investigación, desde la denuncia del marido de Florencia Comas hasta la detención del máximo sospechoso. Para ello, fue clave un video que aportó Brian, cónyuge de Florencia y también hipoacúsico. “Cuando hace la denuncia el marido de Florencia, Brian, aporta un video que a nosotros nos sirvió como prueba, porque había una relación entre el objeto con el que estaba envuelto el cuerpo, una sábana de color rosa, y este video, un video teniendo relaciones, en el que había una sábana de color rosa. Eso nos llamó mucho la atención. Había una persona que filmaba y otra persona que participaba activamente. Como era la única pista que teníamos, teníamos que ir por eso y empezamos a trabajar tratando de determinar las identidades de las personas que estaban en ese video”, comunicó el fiscal.

Luego, contó que gracias a los testimonios de otras tres personas con hipoacusia, del círculo cercano a Florencia, se logró identificar a la persona que se veía en el video. “El dato característico que tenía, aparte de la sábana rosa, todos los tatuajes que tenía en sus brazos, porque la cara no se le veía y por los tatuajes descubrimos que la persona que mantenía relaciones era Solís”, apuntó Tanús. Una ex pareja de Solís, quien ya declaró, reconoció la sábana rosa con la que el cuerpo de Florencia fue envuelto y el gusto de su ex pareja por el sadomasoquismo y el sexo violento.

Florencia era hipoacúsica, se comunicaba a través de lenguaje de señas y utilizaba un audífono. Trabajaba con su suegra en un emprendimiento de venta de pulseras y también como manicura. Ella era alegre, coqueta, con un espíritu joven. Le gustaba trabajar con las uñas y estudiaba para hacer manicuría. Ese sueño, como tantos otros, se truncó", contó con dolor Edith Rivero, una de sus amigas. En la tarde del viernes su familia marchó por el centro de San Nicolás pidiendo justicia y que se esclarezca el caso, ahora ya estaría en vías de su resolución.