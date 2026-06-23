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Sociedad Una historia para destacar desde Chajarí

“Donar órganos es salvar vidas”: entrerriana fue trasplantada de riñón y el donante fue su hermano

“Donar órganos salva vida y proyectos de vida, es importantísimo que se hable de esto”, valoró Esteban tras la intervención quirúrgica que permitió donar un riñón a su propia hermana.

23 de Junio de 2026
Esteban y Virginia Borget
Esteban y Virginia Borget Foto: Radio Chajarí

“Donar órganos salva vida y proyectos de vida, es importantísimo que se hable de esto”, valoró Esteban tras la intervención quirúrgica que permitió donar un riñón a su propia hermana.

La entrerriana oriunda de Chajarí, Virginia Borget, se sometió a un trasplante de riñón y el donante fue Esteban, su hermano. Días después de la intervención quirúrgica, que se realizó el pasado martes 9 de junio en Santa Fe, ambos dialogaron con Radio Chajarí y contaron detalles sobre el camino que debieron recorrer hasta el día de la intervención.

 

Virginia, quien es paciente diabética, recordó que hace tres años le detectaron problemas renales crónicos por lo que debió comenzar con diálisis. “Retenía mucho líquido, pero nunca me hicieron el análisis de orina para detectar problemas de riñón. Eso llevó a que me detectaran problemas renales crónicos y tuve que comenzar con hemodiálisis”, repasó al recordar que su cuadro se complicaba cada día más debido a las internaciones en terapia intensiva.

 

Tras vivir en esas condiciones por mucho tiempo, surgió la necesidad de un trasplante de riñón y la posibilidad de ingresar a las listas que confecciona el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). La preparación llevó alrededor de un año, en el que ambos hermanos debieron someterse a distintos estudios de rutina y compatibilidad.

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Esteban y Virginia Borget (foto Radio Chajarí)

Cuando el estudio de compatibilidad arrojó resultados altamente positivos, Esteban debió cambiar su alimentación por una más saludable, sumar actividad física y bajar diez kilos de peso. Con los objetivos logrados, se programó el trasplante.

 

“No fue una decisión difícil, cuando tuve la posibilidad no lo dude y dije que sí”, recordó Esteban al acotar que los estudios demandaron un año, tiempo en el que fueron sometidos a una serie de análisis médicos. “En un mes y medio, bajé los diez kilos que necesitaba y ahí fijamos fecha para el trasplante”, recordó.

“Fue una operación compleja y la recuperación es progresiva”, mencionó Esteban.

 

Virginia tiene 34 años y su hermano, 33. Tras el trasplante, se encuentran recuperándose en Chajarí. Ahora resta cumplir con controles médicos y cuidados específicos, bajo el seguimiento de un equipo de profesionales.

 

Finalmente, Esteban manifestó: “Donar órganos salva vida y proyectos de vida, es importantísimo que se hable de esto”.

Temas:

Chajarí donacion de organos trasplante de riñón
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