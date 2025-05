Entre Ríos no supera el 85% de cobertura contra el sarampión: “La única prevención es la vacuna”

La provincia de Entre Ríos inició el fortalecimiento de la campaña de vacunación contra el sarampión, con el objetivo de elevar la cobertura y prevenir casos ante el aumento de contagios en otras zonas del país.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron la llegada de nuevas dosis de la vacuna triple viral, que también protege contra la rubeola y paperas. “Es una vacuna que está en el calendario nacional desde los años 90, obligatoria y gratuita”, explicó el médico infectólogo Francisco Astudilla, integrante del Programa de Prevención y Controles Transmisibles de la provincia.

El especialista remarcó que la prioridad es completar esquemas de vacunación, especialmente en niños de 1 año y en el ingreso escolar, a los 5 o 6 años. También pueden recibirla personas que no tengan registro de haberla recibido: “Una dosis más no representa un riesgo, pero sí lo representa no estar vacunado”, sostuvo.

Astudilla alertó sobre la baja en la cobertura, que cayó por debajo del 85% en la provincia: “Las tres enfermedades que cubre esta vacuna no tienen tratamiento y sus complicaciones pueden ser graves, incluso mortales”.

Se intensifican las acciones preventivas y se recomienda completar los esquemas de vacunación

Registro y seguimiento

La vigilancia epidemiológica se realiza mediante el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), donde se cargan todas las vacunas aplicadas. Ante un caso sospechoso, se activa un bloqueo y se identifican personas no vacunadas.

Además, el doctor señaló que el personal de salud debe dar el ejemplo completando su esquema. “Hay agentes que no tienen las dosis. Eso es grave”, manifestó.

Disponibilidad

La vacuna está disponible en todos los centros de salud y vacunatorios de la provincia. Si en algún punto no está, se debe solicitar su provisión.

Desconfianza y concientización

Consultado por la baja en la aplicación, Astudilla advirtió que muchas familias descreen de la importancia de la vacuna porque no han convivido con estas enfermedades en su forma más grave:

“Gracias a la vacunación no vemos brotes severos de sarampión, rubeola o paperas. Pero si no completamos los esquemas, pueden volver. Es la única forma de prevenir”.