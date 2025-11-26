En qué provincias rigen hoy alertas por lluvias y tormentas fuertes con granizo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias por fenómenos climáticos para este miércoles en varias zonas del país. Se esperan lluvias y tormentas fuertes. El detalle del informe del SMN.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas y lluvias fuertes, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este miércoles.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a zonas de la provincia de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, San Luis y San Juan; mientras que el aviso por lluvias alcanza a regiones del sur, en Santa Cruz.
Mapa de alerta por lluvias y tormentas. Foto: Agencia NA (SMN).
Alerta por tormentas fuertes
Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Recomendaciones del SMN:
Evitá salir.
No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por lluvias fuertes
En este caso, el aviso indica que el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, sobre todo en zonas más elevadas.