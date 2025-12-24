El mar alcanzó 20 grados en Mar del Plata y quedó por encima del promedio histórico

El agua del mar alcanzó 20 grados en Punta Mogotes, dos por encima del promedio histórico, y anticipó un verano con condiciones para el turismo.
La temperatura del agua en Punta Mogotes registró este jueves 20 °C, el valor más alto observado en lo que va de diciembre y casi dos grados por encima del promedio histórico mensual, estimado en 18,2 °C según mediciones de la última década.
Si bien el registro se mantuvo dentro de los parámetros estacionales habituales, especialistas advirtieron que la tendencia indicó un posible escenario de temperaturas récord para enero, cuando históricamente se alcanzaron los valores máximos del verano.
De acuerdo con los antecedentes disponibles, el mar más cálido para esta época se había registrado en 2013, con 21 °C, mientras que el valor más bajo correspondió a 2024, cuando descendió a 17,3 °C. En diciembre, la temperatura mínima histórica fue de 15,4 °C y la máxima llegó a 21,3 °C.
La temporada alta en Punta Mogotes se desarrolló entre enero y marzo, período en el que el agua suele mantenerse por encima de los 20 °C, una condición considerada adecuada para el baño prolongado y las actividades recreativas.
En términos estacionales, los promedios históricos del agua fueron de 11,2 °C en invierno, 13,3 °C en primavera, 19,9 °C en verano y 18 °C en otoño, lo que ubicó al registro actual dentro del comportamiento esperado previo al inicio pleno del verano.
El valor alcanzado en diciembre fue interpretado como un anticipo de condiciones favorables para la temporada, con impacto positivo en la experiencia de los visitantes y en la actividad de los operadores turísticos y concesionarios de balnearios.