El último deseo de Pepe Mujica: que sus restos sean enterrados junto a los de su perra Manuela

Último deseo de Pepe Mujica: descansar junto a su perra Manuela. El expresidente José "Pepe" Mujica falleció este martes luego de atravesar reiteradas recaídas por un cáncer de esófago. El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio tendrá entre este miércoles y jueves, su último adiós, en una ceremonia que incluirá una caravana, el velatorio y la cremación de sus restos.

Para lo que suceda después, Mujica tenía un último deseo: que sus restos sean enterrados en su chacra de Rincón del Cerro, al lado de donde yace el cuerpo de Manuela, su perra de tres patas.

En una entrevista que dio a la cadena CNN en diciembre de 2024, Mujica indicaba: "Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de la que no se vuelve". "Este cacho que estamos arriba del planeta es el paraíso y el infierno, todo junto. Venimos de la nada y vamos a la nada", añadía en aquella ocasión.

"Ojalá que exista un más allá y todo lo demás. Pero no creo", apuntó, pero entonces señaló al lugar en donde está enterrada Manuela, en su chacra de Rincón de Cerro, donde vivía junto a su esposa, Lucía Topolansky. "Mi futuro destino está abajo de ese escollo, donde está enterrada Manuela. Cuando me muera me van a quemar y me van a enterrar ahí", sentenció.

La historia de Manuela, "la compañera más fiel" de Mujica y Topolansky

Manuela fue testigo de reuniones del más alto nivel de gobierno, de encuentros con diplomáticos y de entrevistas con decenas de medios de comunicación de todo el mundo. Falleció en junio de 2018, fue un símbolo que distinguió al expresidente Mujica y a la exvicepresidenta Topolansky.

El can, de 22 años, sin pedigrí y con solo tres patas, era la compañía "más fiel" del expresidente y de su esposa. Fue enterrada en la chacra familiar.

Manuela nació en una quinta de Paysandú donde vivía la hermana de Topolansky, a orillas del arroyo San Francisco. "Es medio marca perro", bromeó la exvicepresidenta en una entrevista que concedió al portal MyPets en 2014.

El expresidente Mujica y su perra Manuela, separados por la ventanilla del viejo Volkswagen Fusca. (El País)

La pata la perdió un día que acompañaba al tractor que el exmandatario tenía en su chacra, contó Topolansky. "Se peleó con unos perros de al lado y la corrieron. Manuela reculó y fue a parar debajo de la disquera. Por más que Pepe frenó, se la llevó por delante. No le llegó a cortar la mano en ese momento, quedó con el tendón colgando. Ahí salió, pero después fue y se peleó con otra perrita, que le cazó ese brazo, que era el que no tenía movimiento. Casi que se lo cortó", relató.

Esperar a Pepe

Manuela conocía todos los movimientos de sus dueños. Cada vez que Mujica se ausentaba por un tiempo, se notaba que lo extrañaba, según Lucía. En 2005, Mujica (entonces ministro de Ganadería) se enfermó y estuvo un mes internado. "Yo iba a las 6:00 de la mañana a cuidarlo y volvía a las 6:00 de la tarde (a la chacra). Cuando llegaba en el auto, ella estaba ahí esperando. ¿Qué esperaba? Que se bajara Pepe. Y estaba toda contenta y después… las orejitas pa’ abajo. El día que llegó Pepe, parecía que se le iba a salir la cola de la alegría".

Lucía Topolansky y José Mujica con su perra Manuela. (El País)

En esa entrevista, Topolansky contó que Mujica era quien le preparaba la comida a Manuela. "Es una perrita finoli, huele todo antes (...) Por la edad, ya se le empezaron a caer los dientes; por eso le compramos carne picada. Se la ponemos con cebollita salteadita", dijo.

En una sesión íntima al final de esta semana, el cuerpo de Mujica será cremado. Posteriormente, sus restos sean enterrados en su chacra de Rincón del Cerro, al lado de donde yace el cuerpo de Manuela, su perra de tres patas.

(Con información de CNN y El País)