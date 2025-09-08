El santuario del Gauchito Gil se moderniza: así será el renovado complejo en Corrientes

El santuario del Gauchito Gil, uno de los espacios de devoción popular más concurridos del país, atraviesa un proceso integral de modernización. El predio, ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional Nº 123, en Mercedes, fue intervenido para brindar mayor seguridad, orden y servicios a peregrinos y turistas.
La obra contempla un santuario principal de 435 metros cuadrados, con un atrio y un oratorio especialmente diseñados para las celebraciones religiosas. Además, el complejo sumará locales comerciales y gastronómicos, un área de camping, anfiteatro, zonas de alojamiento, espacios de recreación y un amplio estacionamiento.
Un lugar preparado para multitudes
Cada año, miles de devotos llegan hasta Mercedes para rendir homenaje al Gauchito Gil. Con la renovación, el predio ofrecerá un espacio más amplio, organizado y seguro, capaz de albergar a las multitudes que se congregan en las celebraciones y peregrinaciones.
La modernización apunta a mejorar la experiencia de los visitantes y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades religiosas, culturales y turísticas, consolidando al santuario como un punto de referencia en el mapa de la fe popular argentina.
Identidad cultural y desarrollo local
El nuevo complejo busca reafirmar la identidad cultural de Corrientes y potenciar el turismo religioso. Con la incorporación de servicios comerciales, gastronómicos y de hospedaje, se espera que el santuario contribuya al desarrollo económico de la región y fortalezca a Mercedes como epicentro de devoción y encuentro. (Litoral de Corrientes)