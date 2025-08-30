El río Paraná mide 1,30 metros en el puerto local: las proyecciones

Este sábado, Prefectura Naval Argentina (PNA) informó que la altura del río Paraná en el puerto local se mantuvo en 1,30 metros, lo que representa una disminución de cinco centímetros con respecto a la medición realizada el día anterior.
Según el último informe del Instituto Nacional del Agua (INA), el comportamiento del río Paraná en la región de Corrientes y La Paz muestra un leve descenso de base semanal en las secciones superiores, con una base relativamente estable en las zonas cercanas a La Paz. En esas áreas, las lluvias recientes han provocado un incremento ocasional en la amplitud de las aguas, aunque en general se mantiene dentro de un rango bajo.
A corto plazo, se espera que esta tendencia continúe, con una leve disminución en las amplitudes, principalmente debido a la menor erogación proyectada desde la represa de Yacyretá. Por lo tanto, las proyecciones apuntan a una continuación de oscilaciones moderadas dentro de un rango de aguas bajas.
En cuanto a la región de Santa Fe, Paraná y Rosario, se observó un incremento ocasional en la amplitud de las aguas, asociado a la propagación del patrón observado aguas arriba y las lluvias recientes en la zona. Sin embargo, se prevé que esta tendencia también se estabilice en los próximos días, con un predominio de un comportamiento oscilante en un rango de aguas bajas.
El Instituto Nacional del Agua indicó que la dinámica del río continuará con una leve tendencia a la baja, aunque aún se podrían presentar efectos locales asociados a las lluvias pronosticadas en el tramo Paraná-Rosario durante el fin de semana. En términos generales, se espera que las variaciones en los niveles sean moderadas en los próximos 7 a 15 días.