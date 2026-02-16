El público disfrutó la última noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

Elonce dialogó con personas presentes en el público en el marco de la última noche de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía. En este sentido, un hombre oriundo de San Lorenzo, Santa Fe, contó que es la primera vez que visita Colón, junto a su pequeño hijo Simón. “Estamos vacacionando por el fin de semana largo”, señaló el padre.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Artesanía se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

última noche de la Fiesta de la Artesanía

El pequeño Simón le envió un mensaje a los integrantes de La K’onga y dijo: “Los felicito mucho”.

La K'onga hizo bailar al público en el cierre de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón. El conjunto cordobés subió al escenario “Ramón Cabrera” para coronar la celebración que convocó a artesanos de todo el país.

Temas como “Te mentiría”; “El mismo aire”; “Universo paralelo”; “La Cabaña”; “Ya no vuelvas” y “Otra noche” sonaron durante la presentación del trío cuartetero. Asimismo, interpretaron canciones que originalmente se produjeron con Emanero, Ema Noir y Cristian Castro.

Además, durante la velada colonense, el grupo cordobés con más de 20 años de trayectoria presentó nuevas canciones. Así lo anunciaron en la conferencia de prensa brindada antes de subir al escenario.

Durante cuatro jornadas, el público acompañó las iniciativas llevadas a cabo en el Salón de Artesanos, en el Patio de Tallistas y en el predio principal.