El próximo feriado marcará el primer fin de semana largo del año: cuándo será

Primer fin de semana largo de 2025. Con un total de 19 días festivos, el calendario 2025 en Argentina ofrece múltiples posibilidades para planificar escapadas y disfrutar del tiempo libre.

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1027/2024, estableció tres jornadas no laborables “con fines turísticos” que se suman a los feriados inamovibles y trasladables.

Tras Año Nuevo, celebrado el miércoles 1 de enero, el próximo feriado destacado en el calendario será el Carnaval, que marca también el primer fin de semana largo del año. Esta celebración tendrá lugar el lunes 3 y martes 4 de marzo, dos días inamovibles que, al unirse con el fin de semana previo, ofrecerán un descanso de cuatro días consecutivos.

Este año los feriados por carnaval serán en marzo. Archivo

Además, el regreso del feriado de Carnaval al calendario oficial en 2010, tras su suspensión durante la dictadura, marcó un hito en la recuperación de las tradiciones populares en el país.

Feriados inamovibles para 2025

Enero: 1 de enero (Año Nuevo).

Marzo: 3 y 4 de marzo (Carnaval), 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

Abril: 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), 18 de abril (Viernes Santo).

Mayo: 1 de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

Junio: 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

Julio: 9 de julio (Día de la Independencia).

Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

Junio: 16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio.

Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

Mayo: 2 de mayo.

Agosto: 15 de agosto.

Noviembre: 21 de noviembre.

Es importante destacar que la decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de Semana Largos durante 2025

1 al 4 de marzo: Carnaval.

18 al 20 de abril: Semana Santa

1 al 4 de mayo: Día del Trabajador y día no laborable.

15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.