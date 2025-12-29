El Hospital San Roque recibió 1.800 pañales donados por la Bolsa de Cereales

REDACCIÓN ELONCE
El Hospital materno infantil San Roque de Paraná recibió una donación de 1.800 pañales que serán destinados a la atención de niños internados en distintas salas del nosocomio. El aporte fue realizado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y canalizado a través del Voluntariado Santa Rita, que desde hace décadas colabora de manera permanente con el nosocomio.
En la oportunidad, la presidenta del Voluntariado Santa Rita, Nina klocker, destacó la importancia del aporte y agradeció el acompañamiento sostenido. “Esta donación hace que durante todo el año tengamos pañales para los niños; y gracias a todos los donantes, hace mucho tiempo que no tenemos faltantes”, expresó.
Klocker señaló además que, si bien en esta oportunidad no se realizó la tradicional movida solidaria Once por Todos-Ayudar Hace Bien, la Bolsa de Cereales decidió igualmente concretar la donación de pañales. “Estamos realmente felices y muy agradecidos por este gesto”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Bolzán, explicó que la institución mantiene desde hace años un vínculo solidario con el hospital San Roque de Paraná. “Siempre hemos colaborado con el voluntariado y lo que nos motiva es ver cómo trabaja la gente de manera desinteresada para que a los chicos no les falte nada”, sostuvo.
Bolzán precisó que en esta oportunidad se entregaron 1.800 pañales y remarcó el valor del trabajo voluntario. “Ayudar hace bien. Hace bien al alma y al corazón”, afirmó, al resaltar el compromiso de quienes sostienen día a día la asistencia dentro del hospital.
El rol del voluntariado
Durante la actividad, integrantes del Voluntariado Santa Rita también brindaron detalles sobre la labor cotidiana que realizan en el Hospital San Roque. Elena García, con más de 34 años de trayectoria en el voluntariado, señaló que su tarea se desarrolla principalmente en la subcomisión de ropero, aunque colabora en distintas funciones internas. “Ocupo todo mi tiempo en el hospital, ayudando en lo que puedo”, manifestó.
En tanto, Carolina Almada, coordinadora de la subcomisión de pañales, explicó que el insumo es uno de los más demandados en el hospital. “Asistimos a todas las salas y en Maternidad se entregan pañales todos los días y, entre los turnos de mañana y tarde, se utilizan más de 1.500 pañales diarios”, detalló.
Almada indicó además que los tamaños más grandes suelen agotarse con mayor rapidez, por lo que las donaciones resultan fundamentales para garantizar la atención. “El pañal es esencial por el costo y la necesidad que existe”, afirmó, y volvió a expresar su agradecimiento a la Bolsa de Cereales por el aporte realizado.
Desde el voluntariado remarcaron que la colaboración de la comunidad y de distintas instituciones permite sostener la asistencia permanente a niños y familias que se atienden en el Hospital San Roque.