Sociedad Cerro Hermitte

El Ejército Argentino asiste a vecinos evacuados tras desplazamientos en Comodoro Rivadavia

El Ejército Argentino activó recursos con el fin de elaborar y distribuir viandas para aproximadamente 300 personas el desplazamiento del Cerro Hermitte.  

20 de Enero de 2026
Ante el desplazamiento registrado en el Cerro Hermitte, que motivó la evacuación preventiva de vecinos en zonas aledañas, el Ejército Argentino desplegó personal y medios logísticos para brindar apoyo a la población afectada.

 

El Comando de la Novena Brigada Mecanizada, en coordinación con la Municipalidad de la ciudad, activó recursos de la Base de Apoyo Logístico Comodoro Rivadavia con el fin de elaborar y distribuir viandas para aproximadamente 300 personas. La asistencia alcanza a evacuados alojados en

distintos puntos de la ciudad.

Las tareas se llevan adelante en tres centros de distribución, donde se proveen raciones tanto al mediodía como en horario nocturno, con el objetivo de garantizar una alimentación adecuada a las personas evacuadas. El operativo se desarrolla de manera conjunta con las autoridades locales y los organismos de emergencia.

 

Para cumplir con esta misión, el Ejército emplea cocinas de campaña, camiones logísticos Shacman y otros medios especialmente preparados para brindar apoyo de racionamiento a fuerzas desplegadas, lo que permite su rápida utilización fuera de los cuarteles en situaciones de emergencia.

Este despliegue se enmarca en las acciones de apoyo a la comunidad que el Ejército Argentino realiza ante eventos naturales, en complemento al trabajo de los organismos nacionales, provinciales y municipales involucrados en la gestión de la emergencia.

Ejército Argentino Cerro Hermitte Comodoro Rivadavia
