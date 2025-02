El conmovedor mensaje de la hermana del argentino muerto en Brasil

Luego de cinco días de intensa búsqueda, el turista argentino Federico Bruni fue hallado sin vida este sábado a orillas de un río en plena selva de São Bonifácio, una localidad ubicada a 50 kilómetros de Florianópolis, en el sur de Brasil. Su familia, que no tenía noticias de él desde el lunes, confirmó la trágica noticia y expresó su dolor en redes sociales.

Daniela, su hermana, fue la encargada de comunicar el hallazgo del cuerpo. "No es el desenlace que esperábamos. Perdón por no llegar a tiempo", escribió en Instagram, junto a una foto en la que despedía a su hermano con un emotivo mensaje: "Por siempre y para siempre en mi corazón". En otra publicación, lo recordó con cariño: "Mi hermano mayor, mi guía, mi compañero de aventuras, la persona que más me hace reír en la tierra, una de mis personas favoritas en este mundo".

Bruni, de 32 años y oriundo de Munro, partido de Vicente López, había llegado a Florianópolis en diciembre. El lunes pasado fue la última vez que tuvo contacto con su familia. Su cuerpo fue hallado en una zona selvática de São Bonifácio, cerca de pequeñas cascadas, junto a sus pertenencias, su auto y una cachorra que lo acompañaba en sus viajes.

Federico Bruni

Las circunstancias de su muerte aún no fueron esclarecidas. Se sabe que Federico había visitado Brasil en otras oportunidades y solía recorrer zonas selváticas y comunidades aisladas, aunque nunca había estado en el lugar donde finalmente fue encontrado.

Amigos y familiares manifestaron su dolor en redes sociales. Daniela compartió varias publicaciones recordando a su hermano: "Te recordaré siempre con tu sonrisa característica. Te amo, hermano, siempre incondicional". También replicó mensajes de amigos que lo despidieron con palabras de afecto.

Uno de ellos, Lucas Tchitdjian, quien había colaborado en la búsqueda, expresó: "Que descanses en paz, hermano. Gracias por todas y cada una de las historias vividas. Sos energía pura".

En otro homenaje, Daniela publicó un poema escrito por su hermano y un mensaje de despedida: "Gracias Fede por ser mi hermano. Te amo hoy y siempre. Perdón por no llegar a tiempo".

El dolor por la pérdida de Federico Bruni quedó reflejado en los mensajes de quienes lo conocieron y compartieron momentos con él. Su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza fueron parte de su esencia, y así lo recordarán quienes lo despidieron con profunda tristeza.