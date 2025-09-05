Dos leyendas se saludan: el encuentro entre Charly García y Messi tras el triunfo de la Selección

Nadie quiso perderse el último partido de Lionel Messi con la Selección por los puntos en Argentina. Ni siquiera Charly García, quien se acercó al vestuario local del Monumental tras la victoria 3-0 frente a Venezuela y luego tuvo un corto intercambio con Messi.

Desde la platea, el músico siguió el encuentro como un fan más y celebró los goles del capitán. Como si fuera poco, tras el silbatazo final, los ídolos protagonizaron un emotivo encuentro.

Durante el desarrollo del partido, las primeras imágenes del músico en la tribuna comenzaron a viralizarse. Minutos después se conoció la foto que coronó la noche. Charly García junto a Lionel Messi, Claudio Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul.

En la imagen, las cuatro figuras sonreían ante la cámara, al tiempo que el músico extendía su brazo derecho para abrazar al capitán argentino. A partir de entonces, el artista no se separó del jugador. Mientras Messi caminaba por el área de prensa, Charly lo seguía de cerca. Fue así como el ídolo del rock nacional apareció en diversos videos de las entrevistas que dieron los jugadores de la Selección.

En ese contexto, los fans que reconocían al intérprete de “Demoliendo Hoteles” sacaban su teléfono y saludaban al cantante. “Charly querido, vamos Charly, groso”, se escucha a la gente exclamar mientras el músico se retiraba del lugar.

Por último, y con la idea de saludar una vez más al goleador del partido, Charly García esperó a Lionel Messi a la salida del estadio Monumental. Al verlo, la sorpresa del jugador fue total. Inmediatamente bajó el vidrio de su vehículo y tanto él como Antonela Roccuzzo, quien se encontraba a su lado, sonrieron al verlo.

Agradecido con la paciencia del futbolista, el músico le expresó su cariño. “Dios te bendiga”, se escucha decir al artista mientras ambos se estrechaban la mano. A su alrededor, los presentes grabaron el momento con suma emoción.

Pero el gran Charly no solo le dio la mano a Leo Messi, sino que también se sacó una foto con Alexis Mac Allister tras el triunfo de la Scaloneta.