Distinguieron a mujeres por su compromiso social, artístico y solidario: testimonios de Noelia Telagorri y María Luz Erazun

En un emotivo acto llevado a cabo en Plaza de las Naciones, la Fundación La Delfina, encabezada por Mayda Cresto, entregó 70 distinciones a mujeres destacadas de Entre Ríos. El evento, que había sido postergado por cuestiones climáticas, finalmente pudo realizarse con una gran convocatoria.

"Nos demoramos un poquito en los días porque vos viste cómo estuvieron los días, estuvieron como con la lluvia imposible, esperando que hoy no lloviera", expresó Cresto, visiblemente emocionada. "Hoy recibieron la distinción La Delfina nuestras mujeres bien entrerrianas", añadió a Elonce.

La actividad forma parte de un trabajo sostenido desde hace siete años por la Fundación, que ya lleva más de 500 mujeres reconocidas a nivel provincial y nacional. "Esta distinción lo que busca es visibilizar el trabajo de muchas mujeres que de manera invisible van influyendo en su entorno social desde lo que saben hacer desde el lugar en que se desenvuelven", sostuvo.

Un espacio para el arte y la emoción

Entre las agasajadas, estuvieron presentes las artistas Noelia Telagorri y María Luz Erazun, quienes compartieron su emoción tras recibir el reconocimiento. “Como dijo Mayda, hoy qué importante que son estos espacios para visibilizar. La verdad, yo no me hubiese imaginado lo que hace Mercedes Niz (trabajadora destacada de Elonce), y ahora, la conocen en este ámbito, y escucharla me emociona un montón", dijo Erazun.

Por su parte, Telagorri repasó su extensa trayectoria y lo que representa el arte en su vida: "Hace más de 30 años empecé muy gurisita, y este tipo de reconocimientos, es como un empujoncito que nos da energía porque por ahí, uno se va cansando de remarla". Y agregó: "Nosotras nos autogestionamos, autoproducimos, pagamos todo lo que hacemos, así que es muy difícil trabajar en cultura", relató.

Ambas coincidieron en destacar la importancia del entorno afectivo en sus recorridos. "Cada persona que estuvo acá siempre está apoyada por sus familiares, por la gente que les da ese voto de confianza a la hora de realizar lo que hacemos con amor", expresó María Luz.

Proyectos musicales y compromiso social

Consultadas por sus próximas presentaciones, las artistas compartieron sus agendas. María Luz anunció que estará el 17 de mayo en La Vieja Usina junto a Los Riedel. "Nos han invitado a mí y a Ramiro, para que hagamos la apertura y ellos, harán su show", explicó. También comentó que atraviesa una etapa creativa, con nuevos proyectos creativos por delante.

Noelia Telagorri.

Noelia, por su parte, adelantó varias actividades: "Vamos a estar en el Fogón Criollo, el 4 de mayo en la Casa de la Cultura. Estamos preparando un material con Corcho González, una colaboración, un chamamé maceta, que no es mi estilo, pero queremos darle un poco de sabor", relató. Además, mencionó un proyecto junto a músicos uruguayos para fines de mayo con fines benéficos.

"Vamos a hacer música romántica, bolero, con algunos artistas importantes invitados, y una parte de la entrada va a ir para colaboración, que trabajan mucho para la castración de perros y gatos", detalló a Elonce.

María Luz Erazun.

Un cierre con alegría y gratitud

El evento culminó con palabras de agradecimiento de las protagonistas hacia la Fundación La Delfina. “Muy contentos porque logramos que el evento hoy saliera como queríamos y que las chicas realmente se sintieran agasajadas", resumió Mayda Cresto.

“Gracias a ustedes porque siempre están mostrando todo lo que acontece en la ciudad de Paraná”, concluyó, destacando el acompañamiento de los medios locales.

Con emoción, música y compromiso, la jornada se convirtió en un verdadero homenaje al trabajo, el arte y la solidaridad de mujeres que dejan huella en la comunidad.