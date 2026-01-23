Discutió con sus familiares por una propiedad, los atacó a palazos y se murió de un infarto: quedó grabado

Un conflicto familiar en La Matanza culminó con la muerte de un hombre de 61 años tras una pelea registrada por cámaras de seguridad.
Un violento conflicto familiar en Rafael Castillo, partido de La Matanza, en Buenos Aires, terminó con la muerte de Oscar Laureano Mendoza, un hombre de 61 años, quien falleció luego de protagonizar una intensa pelea que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.
Los hechos ocurrieron en la calle Ramón Lista, al 1400, y la secuencia de la confrontación es ahora pieza clave en la investigación que lleva adelante la justicia, informó TN.
Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Mendoza comenzó la pelea con un palo en la mano, intimidando y amenazando a los vecinos. El hombre fue visto increpando a una joven, luego alejándose brevemente antes de regresar al lugar, donde el cruce de palabras continuó. En ese instante, Mendoza agredió a otra chica, lo que desató la violencia en el lugar. La situación escaló rápidamente, y en medio de la pelea, alguien le arrebató el palo y, tras un forcejeo, Mendoza cayó al suelo.
La llegada de la ambulancia y la confirmación del fallecimiento
Cuando la ambulancia arribó al lugar, el hombre ya había fallecido. Según las primeras versiones de los testigos, la pelea se originó por una disputa de propiedad entre familiares, lo que llevó a la confrontación violenta en plena vía pública. La Policía de la Comisaría de Rafael Castillo fue alertada por el llamado de un "conflicto familiar" y llegó al lugar encontrando a Mendoza sin vida en la vereda.
HOMBRE MURIÓ TRAS SUFRIR UN INFARTO LUEGO DE UNA DISCUSIÓN FAMILIAR 😱El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y sucedió en medio de un conflicto familiar por una presunta propiedad. 👉En el video se ve al hombre con un palo en la mano pegándole a varios parientes… pic.twitter.com/Z8KkpGQUD9— Radio 780 AM (@780AM) January 23, 2026
Investigación y análisis de las cámaras de seguridad
El caso ya está siendo investigado por la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, con el fiscal Dr. Fornaro a cargo de la causa. Como parte de la investigación, se ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte de Mendoza.
La secuencia completa muestra cómo la discusión inicial se transforma en una agresión violenta y cómo Mendoza quedó tendido en el suelo sin signos de vida. Se espera que los resultados de la autopsia y el análisis de las cámaras ayuden a esclarecer cómo se produjo la fatal caída y si hubo alguna intervención externa durante el forcejeo.