Jornadas cálidas, lluvias el fin de semana y descenso de temperatura: el pronóstico

Las próximas jornadas estarán marcadas por un notable cambio en las condiciones del tiempo: calor hasta el sábado, tormentas el domingo y un descenso térmico el lunes, antes de un nuevo aumento de temperaturas hacia mitad de semana.
Se registra un marcado aumento térmico en buena parte del país, dentro de un escenario de variabilidad climática propio del mes de noviembre. Para este viernes, el centro del territorio nacional presentará temperaturas en ascenso, impulsadas por el viento del sector norte y noreste, que aporta aire cálido y húmedo.
En Entre Ríos, las condiciones se mantendrán bajo un marco caluroso y húmedo, con máximas entre los 29°C y circulación de viento predominante del norte/noreste. Este patrón consolidará un ambiente estable previo al ingreso de un sistema frontal.
Sábado cálido y primeras señales de inestabilidad
El pronóstico para el fin de semana indica que el sábado transcurrirá con estabilidad durante la mañana y la tarde, acompañada de temperaturas elevadas. Las marcas previstas alcanzarán máximas de 31°C y mínimas de 17°C.
Hacia la noche, comenzará a observarse un incremento de la inestabilidad. Según los modelos meteorológicos, durante ese período podían registrarse chaparrones aislados en distintos puntos de la provincia, señalando el avance gradual del sistema frontal que ingresaría plenamente al día siguiente.
Tormentas y descenso térmico para el domingo
El domingo se presentará como la jornada más inestable. Con el avance del frente frío, se desarrollarán áreas de chaparrones y tormentas durante todo el día. Las temperaturas experimentarán un leve descenso respecto del sábado: la mínima se ubicó en 18°C y la máxima alcanzó los 25°C.
El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que, una vez que el sistema frontal comenzara a desplazarse hacia el noreste, “las condiciones del tiempo cambiarán. Desde el lunes 17, ingresará una masa de aire más fresca y seca, favoreciendo una mejora generalizada en todo el territorio nacional”.
Lunes más fresco en Entre Ríos
Para el lunes, Entre Ríos tendrá un marcado descenso térmico. La mínima se ubicará alrededor de los 14°C y la máxima no superará los 22°C. El viento soplará del sector sur, reforzando la sensación de aire más fresco y seco.
De Benedictis anticipó que este descenso tendrá una duración limitada. “Sin embargo, este descenso térmico será transitorio, ya que hacia mediados de la próxima semana se espera una rápida rotación del viento al norte, impulsando nuevamente un ascenso de las temperaturas. Los valores térmicos volverán a ubicarse en niveles normales o incluso superiores a los promedios estacionales, dando lugar a un período más estable y cálido”, sostuvo.
El especialista remarcó que este comportamiento dinámico responde a características propias de la época: “Este comportamiento dinámico marca una etapa de gran variabilidad climática, típica del mes de noviembre, donde los contrastes térmicos entre masas de aire son capaces de generar fenómenos meteorológicos de intensidad significativa”.