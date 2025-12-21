Descarriló un tren de cargas y varios vagones quedaron volcados en Sata Fe 

Una formación de Belgrano Cargas descarriló durante la madrugada y provocó el vuelco de varios vagones. No se registraron heridos ni daños materiales, aunque el tránsito estuvo interrumpido y los vecinos vivieron momentos de susto.
Un tren de la empresa Belgrano Cargas descarriló cerca de la medianoche de este sábado en el sector norte de la ciudad de Santa Fe, lo que generó un fuerte impacto entre los vecinos de la zona. El accidente ocurrió a la altura de las calles Vélez Sarsfield y Gorostiaga y dejó como saldo varios vagones fuera de la vía, algunos de ellos volcados.
Según se informó, la formación estaba compuesta por unos 70 vagones cargados con cereales que se dirigían hacia el sur de la provincia. Como consecuencia del incidente, al menos 12 vagones se salieron del riel y cinco terminaron volcados al costado de la traza ferroviaria. A pesar de la magnitud de la escena, no se registraron personas lesionadas ni daños en viviendas o vehículos.
En un primer momento, el descarrilamiento obligó a interrumpir el tránsito vehicular en avenida Galicia. Con el correr de las horas y tras la intervención policial, la circulación pudo ser restablecida, aunque el sector continuaba bajo vigilancia debido a la cercanía de los vagones con algunas casas.
De acuerdo a las primeras estimaciones, el episodio habría sido provocado por la inestabilidad del suelo producto de las intensas lluvias registradas durante toda la jornada del sábado. La gran cantidad de agua caída habría debilitado la base que sostiene los rieles y, sumado al peso de la formación, derivó en el desplazamiento de los vagones.
Vecinos del lugar relataron el fuerte susto que vivieron durante la noche. “Estábamos mirando televisión y de repente se escuchó un ruido tremendo, tembló toda la casa.
Siempre se oye cuando pasa el tren, pero esta vez fue distinto”, contó uno de los frentistas. Otro residente señaló que “nunca había pasado algo así en la zona” y advirtió sobre el peligro que implica vivir tan cerca de la vía, ya que uno de los vagones quedó a menos de dos metros del patio de una vivienda.
Durante la mañana del domingo, la escena continuaba sin grandes cambios, a la espera de un operativo especial para remover los vagones volcados. (Aire de Santa Fe)