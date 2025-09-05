Desafío Innovación: Estudiantes obtuvieron el primer premio con un proyecto tecnológico para mejorar la seguridad vial

Un grupo de estudiantes universitarias de Entre Ríos fue premiado con el primer lugar en el Desafío Innovación 2025, un evento que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y que reunió a jóvenes talentos con ideas transformadoras en ciencia, tecnología y emprendimiento.

El equipo, conformado por Fátima Luna Latorre, Francesca Levan y Virginia Cañete —de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)— y Máxima Cáceres —de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)—, desarrolló un proyecto interdisciplinario que combina tecnología aplicada, innovación y seguridad vial: una aplicación móvil y sensor que busca mejorar el comportamiento de los conductores y reducir los accidentes de tránsito.

“La felicidad es total”, afirmaron en diálogo con GPS las estudiantes tras recibir el premio, destacando la sorpresa y la emoción que generó el reconocimiento.

Una solución innovadora para una problemática real

El desafío consistía en desarrollar una solución a una problemática presentada por una empresa. En este caso, fue IAPSER la aseguradora que planteó la necesidad de reducir siniestros viales y mejorar el comportamiento de los asegurados al volante.

“Se trata de una plataforma telemática, básicamente una aplicación y un sensor que recopilan información sobre el manejo”, explicó Fátima. “Tiene dos objetivos: ahorro para las empresas aseguradoras y la preservación de la integridad física de la persona al volante”, agregó.

El sensor se instala debajo del volante y se conecta a la electrónica del vehículo. La información que recoge se transmite a una aplicación móvil que, gracias al control por voz, minimiza la distracción del conductor. A su vez, los datos se almacenan en una base coordinada con la aseguradora, permitiendo tomar decisiones en tiempo real.

Las estudiantes destacan que el uso de la tecnología debe estar “al servicio de la sociedad”, y que la innovación tiene que enfocarse en resolver problemáticas reales, con soluciones viables y aplicables a corto plazo.

Cuatro meses de trabajo y un equipo interdisciplinario

El proyecto fue desarrollado en cuatro meses a través de distintos talleres y capacitaciones organizados por AFIDE, entidad que coordinó el evento junto al Gobierno de Entre Ríos. En la premiación estuvo presente el gobernador Rogelio Frigerio, junto a autoridades provinciales.

“Fue muy enriquecedor, muy hermoso. El proyecto lo trabajamos con Máxima, que estudia programación en la UTN. Fue una experiencia interdisciplinaria que nos permitió crear lazos, hablar con gente de otras carreras, y eso fue clave”, relató Francesca.

El premio: capacitaciones, inversión y viaje a Roma

Las estudiantes fueron premiadas con una suma de 500 dólares para el desarrollo del proyecto, capacitaciones especializadas y un viaje a Roma para presentar su innovación en una instancia internacional.

“El primer premio incluía un viaje a Roma a presentar el proyecto a Fide, capacitaciones y formación. También se prioriza la divulgación, que es clave”, contaron. El viaje será en la primera semana de noviembre y representará al equipo la estudiante Virginia Cañete.

“Nosotras estamos todas de acuerdo en que queremos seguir con la idea. Nos motiva muchísimo. La tecnología puede salvar vidas”, afirmaron. Elonce.com