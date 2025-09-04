Semana de Innovación 2025: entregaron los premios a los proyectos ganadores

REDACCIÓN ELONCE
Este jueves se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la Jornada Final de la Semana de Innovación 2025, organizada por el Consorcio AFIDEER.
Más de 70 estudiantes de las 5 universidades entrerrianas (UNER, UADER, UTN, UCA, UAP), presentaron sus pitchs de ideas y proyectos orientados a resolución de casos. Un prestigioso jurado evaluó los proyectos, y posteriormente se entregaron los premios, entre los cuales se encuentran viajes al Congreso AFIDE Roma 2025 para los ganadores.
“Encender la llama del emprendedorismo”
El presidente del Consorcio AFIDEER, el empresario Héctor Motta, destacó el rol clave de las universidades y sus estudiantes en esta iniciativa.
“Estamos terminando prácticamente la Semana del Emprendedorismo, en donde el rol fundamental ha sido el de las universidades y su alumnado. También el compromiso de las autoridades universitarias, que hizo posible este segundo evento consecutivo aquí en nuestra provincia. Lo importante es mantener encendida la llama del emprendedorismo detrás de la innovación, la investigación, la inventiva y el deseo de emprender”, dijo en diálogo con Elonce.
Asimismo, destacó que “nos encontramos con 12 grupos que llegaron con trabajos concretos para presentar, y más de 135 alumnos que participaron en forma interdisciplinaria entre universidades. Esto es clave. Cada estudiante va construyendo su propio camino. La universidad transmite saberes; nosotros, desde el consorcio, buscamos ser facilitadores para mostrarles lo que es la vida real, cómo abordar el futuro y, sobre todo, ayudarles a tomar conciencia de que cada uno debe construir su realización personal y decidir hacia dónde quiere orientar su vida”.
Por su parte, Matías Ruiz, director de Economía del Conocimiento de Entre Ríos, expresó: “Me tocó ser parte del jurado y la verdad es que las propuestas fueron sumamente desafiantes. Estaban orientadas a resolver los desafíos reales planteados por el propio sector empresario entrerriano. Las respuestas que dieron los estudiantes fueron gratificantes y muy prometedoras”.
“Tenemos universidades, empresas y estudiantes expresando sus talentos. Muchos de estos proyectos seguramente terminarán en empresas que traerán valor a Entre Ríos y que incluso podrán proyectarse al mundo. Desde el gobierno, queremos acompañarlos a través de iniciativas como el Mirador Tech, que apunta a incubar y apoyar emprendimientos con alto potencial. Así que, sinceramente, estamos muy contentos”, puntalizó.
Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia y Técnica de la UNER explicó que “se presentaron 12 proyectos, producto del trabajo conjunto entre estudiantes de grado y pregrado de las cinco universidades entrerrianas. Se conformaron equipos interdisciplinarios que trabajaron durante cuatro meses y recibieron capacitación continua. Las soluciones que hoy vimos responden a problemáticas concretas planteadas por empresas: desde aseguradoras hasta firmas del sector hídrico y de geodesia que buscan modernizarse”.
Se plantearon 17 desafíos “y hoy se mostraron algunas de las soluciones más destacadas. Lo más valioso es que esta es la primera vez que realizamos un desafío de innovación territorial entre las cinco universidades. Queremos replicarlo”.
Algunos de estos proyectos no sólo recibieron el gran premio de viajar al Congreso AFIDE en Roma 2025, sino que también serán incubados y posiblemente financiados para convertirse en empresas reales que ofrezcan productos y servicios innovadores. Incluso hubo propuestas muy fuertes en el área de la salud.
Desde la UTN Paraná, su decano Alejandro Carrere señaló que “participaron estudiantes de ingeniería, de tecnicaturas y de diferentes carreras, sin excluir a nadie. Desde un principio pensamos este evento desde la interdisciplinariedad, juntando saberes con un objetivo concreto: dar respuestas innovadoras a desafíos reales propuestos por empresas e instituciones”.
“Estamos muy contentos, porque esta jornada ha demostrado el talento de nuestros jóvenes y la sinergia entre las instituciones que formamos parte del consorcio. Continuamos por el camino que nos trazamos: encender la llama del emprendedurismo en Entre Ríos. Y lo hacemos con una agenda a futuro que es ambiciosa y desafiante”.
Finalmente, Marcelo Agolti, Decano Facultad Teresa de Ávila (UCA Paraná), afirmó que la jornada “fue un éxito total. Es el cierre de la Semana del Emprendedor, organizada por el Consorcio AFIDEER. Me gustaría también destacar el papel de la Bolsa de Comercio, el Banco de Entre Ríos y el Polo Tecnológico, que son socios estratégicos y participaron activamente en la conformación del consorcio”.
“Hay algo que me parece que tiene pocos precedentes: bajo el liderazgo de Héctor Motta, que siempre empuja hacia adelante, se logró una conjugación de equipos académicos trabajando en múltiples aspectos. Se generó un clima de colaboración realmente asombroso, y ese mismo espíritu fue compartido por todos los estudiantes que participaron”.
Innovadora plataforma para monitorear acuíferos en tiempo real
Una de las propuestas más destacadas de la Jornada Final y que obtuvo el tercer premio fue presentada por un equipo de estudiantes de Bioinformática de la Facultad de Ingeniería de Entre Ríos, con sede en Oro Verde. Liderado por Milagros Morelo, el grupo desarrolló un prototipo funcional acompañado por un ecosistema completo de software destinado a mejorar la vigilancia de los acuíferos en Entre Ríos.
"Estuvimos trabajando incansablemente durante los últimos meses con el equipo para lograr no sólo un prototipo funcional, sino también el ecosistema completo del software que estamos vendiendo", señaló Morelo. Y agregó: "Esperamos que esto sirva para aumentar la calidad de vida de las personas y también minimizar los riesgos en el agro, que hoy son el motor de nuestro país".
El proyecto fue impulsado a partir de una propuesta de la empresa GEOS, con el acompañamiento de Oscar Peterson, y busca dar respuesta a una necesidad crítica: la falta de vigilancia constante sobre el estado del agua en los acuíferos de la provincia. “Estamos desarrollando una plataforma que nos permite acceder a información en tiempo real —o mucho más rápido de lo que se obtiene actualmente— sobre los datos hídricos en la región", explicó la estudiante.
El sistema incluye un microcontrolador con múltiples sensores que miden variables clave del agua subterránea, enviando los datos a un servidor. A partir de allí, se generan alertas automáticas mediante inteligencia artificial, lo que permite actuar con rapidez ante situaciones de riesgo.
"Fue un proyecto muy ambicioso. Tuvimos que integrar todo lo aprendido en nuestras carreras para que tanto el prototipo como la base de datos sean funcionales", comentó Morelo, destacando también la cooperación del equipo conformado por Franco Martínez, Melina Taravini y Camila Dorán. "Gracias también a la empresa que nos apoyó desde el inicio, pudimos conseguir todos los elementos necesarios para avanzar con este desarrollo", añadieron. Elonce.com