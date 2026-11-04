“La justicia lenta no es justicia”: denunció mala praxis y reclama el cumplimiento del fallo

REDACCIÓN ELONCE
Silvia Mengarelli, oriunda de Maciá, denunció que permaneció siete meses con una gasa dentro de una mama tras una operación en el Hospital de Basavilbaso. Contó a Elonce que obtuvo un fallo favorable por mala praxis, pero el proceso continúa por las apelaciones.
Silvia Mengarelli, una trabajadora de la salud oriunda de Maciá, denunció que durante una cirugía mamaria realizada en septiembre de 2019 en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso le dejaron una gasa de 22 centímetros dentro de una mama. Según relató a Elonce, sufrió complicaciones durante siete meses hasta que detectaron el material quirúrgico. Tras iniciar una demanda por mala praxis, aseguró que obtuvo un fallo favorable en agosto de 2025, aunque el proceso judicial continúa debido a las apelaciones presentadas.
La mujer explicó que se sometió a una intervención por nódulos en ambas mamas y que, después de recibir el alta, comenzaron las complicaciones. Su situación se agravó cuando una de las heridas quirúrgicas se abrió y no logró cicatrizar pese a los tratamientos realizados.
Actualmente, Mengarelli reclama que se resuelva definitivamente el expediente judicial, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial a cargo del juez Octavio Vergara, en Rosario del Tala. Según manifestó, el fallo favorable todavía no se tradujo en el cobro de la indemnización reclamada.
La cirugía y las primeras complicaciones
Silvia Mengarelli contó que ingresó al Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso en septiembre de 2019 para una cirugía mamaria bilateral debido a la presencia de nódulos. Después de la intervención recibió el alta médica con drenajes, puntos y las indicaciones correspondientes para continuar con las curaciones.
Sin embargo, aproximadamente un mes y medio después, mientras se encontraba en Paraná, sufrió una complicación. Uno de los puntos de la cirugía se abrió y debió acudir a la guardia del Hospital San Martín.
“Al mes y medio, justamente estando acá en Paraná, tengo una complicación, se abre un punto, no sabía por qué, termina internada en la guardia del hospital San Martín”, relató.
Según explicó, los profesionales que la atendieron le recomendaron regresar al establecimiento donde había sido operada para que los cirujanos responsables evaluaran la situación.
Siete meses de tratamientos hasta encontrar una gasa
La mujer aseguró que, desde noviembre de 2019, comenzó un período de complicaciones y distintos estudios para determinar por qué la herida no cicatrizaba.
“Desde ahí yo empecé con con drenajes, con antibióticos, con tratamientos, con hisopados, con formas de ver qué era lo que estaba sucediendo con esa mama que había abierto un punto y no cerraba”, recordó.
Mengarelli sostuvo que permaneció aproximadamente siete meses en esas condiciones, hasta que comenzó a observarse un material que sobresalía de la herida.
“En la guardia del hospital de mi ciudad, me sacaron una gasa de 22 cm que se habían olvidado en la cirugía”, afirmó.
Las consecuencias que denunció tras la operación
La entrevistada explicó que las complicaciones no terminaron con la extracción de la gasa. Según indicó, debió someterse a nuevas intervenciones quirúrgicas y sufrió consecuencias físicas que persisten.
“Yo en este momento voy por la segunda cirugía y tengo dos cuadrantes menos de la mama”, manifestó al describir las secuelas que atribuye a lo sucedido.
Mengarelli trabaja como administrativa en el Hospital Falucho de Maciá. Durante la entrevista señaló que su experiencia como integrante del personal de salud le permitió comprender los procedimientos médicos que atravesó durante los meses posteriores a la operación.
La mujer sostuvo que las consecuencias fueron tanto físicas como emocionales y que el prolongado trámite judicial incrementó el desgaste que experimentó desde 2019.
“La verdad que no hay forma, digamos, no hay compensación económica que valga todo lo que uno pasó realmente”, expresó.
El juicio por mala praxis y las apelaciones
Después de la extracción del material quirúrgico, Mengarelli inició acciones judiciales por presunta mala praxis. Según explicó, el expediente lleva aproximadamente seis años de tramitación en el fuero Civil y Comercial de Rosario del Tala.
La denunciante aseguró que en agosto de 2025 obtuvo una sentencia favorable. Sin embargo, afirmó que las partes demandadas no realizaron el pago correspondiente y que posteriormente se presentaron apelaciones.
También señaló que durante octubre de 2026 se produjo una nueva instancia procesal y que las presentaciones judiciales continuaron, por lo que todavía no consiguió cerrar el reclamo.
Qué dijo sobre los médicos que la operaron
Mengarelli identificó como profesionales intervinientes en la cirugía a Silvia González Colombo y Henry Malcom Leckie, según los nombres que mencionó durante la entrevista.
Al ser consultada sobre las respuestas que recibió después de denunciar lo sucedido, aseguró que no obtuvo explicaciones directas de los médicos y que las actuaciones se desarrollaron principalmente a través de representantes legales y aseguradoras. “Ellos no hicieron mención de nada. Ellos se abstuvieron de declarar”, afirmó.
La mujer explicó que en el expediente participaron abogados de las aseguradoras vinculadas con la cobertura de responsabilidad profesional y una representante legal del área de Salud Pública. También indicó que su defensa está a cargo del estudio Vera Wildenberg.
“Uno quiere que esto termine, que esto tenga un punto final, que es lo que no sucede”, expresó.
La mujer cuestionó la duración del proceso y sostuvo que, pese a haber obtenido una sentencia favorable según su relato, todavía espera una respuesta definitiva.
“La justicia lenta no es justicia”, concluyó Mengarelli ante Elonce.