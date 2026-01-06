Denunciaron una seguidilla de robos y graves casos de crueldad contra caballos en Villaguay

REDACCIÓN ELONCE
“A un caballo le ataron la boca con alambre y lo dejaron abandonado”, relataron vecinos al denunciar reiterados robos de equinos y hechos de extrema crueldad en zonas rurales. Apuntan a grupos de menores como presuntos responsables y reclamaron una respuesta urgente de la Justicia y del municipio.
Crueldad contra caballos. Vecinos y productores rurales denunciaron una preocupante escalada de robos y graves hechos de maltrato contra caballos, una situación que, según relataron, se repite casi a diario y genera creciente alarma en distintos sectores de Villaguay. Las denuncias fueron radicadas ante la Fiscalía, donde se aportaron videos y nuevo material probatorio, aunque hasta el momento aseguran no haber obtenido respuestas concretas.
Uno de las denunciantes explicó que la primera presentación formal se realizó el 22 de diciembre y que posteriormente se amplió con más pruebas audiovisuales. “Sabemos que la causa está en Fiscalía, pero no tenemos nada concreto. Nos piden tiempo y no podemos esperar más porque los hechos continúan y cada vez son más crueles”, sostuvo Martín García, uno de los damnificados, en comunicación con Elonce.
De acuerdo a los testimonios, los robos de caballos no serían hechos aislados, sino una práctica reiterada que afecta a numerosas propiedades rurales. Los animales serían sustraídos durante la noche y luego utilizados para distintos fines, presuntamente apuestas o carreras clandestinas, aunque los denunciantes indicaron que el objetivo no está del todo claro. “Aparecen caballos cada vez más lastimados, con una crueldad inexplicable. En un caso, solo le ataron la boca con alambre y lo dejaron abandonado”, relató otra vecina, Mariana Valdés.
Los vecinos señalaron que existirían sospechas concretas sobre los autores, a quienes identifican como menores de edad. Según afirmaron, en la zona “todos saben quiénes son”, pero el hecho de que se trate de menores dificultaría la intervención policial. “Nos dicen que si no los encuentran en el momento, no pueden hacer nada. Mientras tanto, siguen entrando a propiedades privadas, robando animales y maltratándolos”, indicaron.
Asimismo, advirtieron que para cometer estos hechos se requiere logística, vehículos y lugares donde ocultar a los caballos, lo que refuerza la sospecha de que hay adultos involucrados o responsables. “Aunque sean menores, que se penalice a los padres porque deben hacerse cargo de lo que criaron”, reclamaron.
Los denunciantes remarcaron la contradicción entre los controles estrictos que se exigen a quienes practican equitación, salto o actividades deportivas con caballos -como libretas sanitarias, chequeos veterinarios y documentación- y la falta de acciones frente a estos hechos de maltrato. “A nosotros nos controlan todo, como corresponde, pero a quienes roban y torturan caballos nadie les hace nada y todos se lavan las manos”, expresaron.
En ese marco, confirmaron que se encuentran en contacto con una abogada especializada en derecho animal, Cecilia Domínguez, quien los asesora sobre las acciones legales a seguir. Además, solicitaron la intervención del municipio de Villaguay para frenar tanto el maltrato como otros problemas vinculados, como la presencia de caballos sueltos en la vía pública.
“Somos la voz de los caballos, que no pueden defenderse. No queremos que esto le pase a ningún animal más”, concluyeron los vecinos, quienes esperan una respuesta urgente de la Justicia para poner fin a los robos y a los reiterados episodios de crueldad animal.