Denunciaron acoso sexual y laboral en una cooperativa eléctrica entrerriana

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú confirmó la denuncia formulada por una empleada. Se aplicó el protocolo de género vigente en la institución.
El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, confirmó que una trabajadora denunció acoso laboral y abuso sexual por parte de un integrante de la institución.
Ante ello, se activó el protocolo establecido por el Ministerio de Trabajo, reasignaron funciones y dieron intervención judicial. “Actuamos con la mayor celeridad posible”, aseguró Otero.
Autoridades de la cooperativa eléctrica fueron notificados formalmente el pasado 3 de noviembre, mediante una carta documento. En la misiva, una empleada señalaba que atravesaba esta situación desde hacía casi un año.
Otero la convocó a una reunión donde la mujer “ratificó todo lo expuesto en la denuncia”.
"A partir de ese momento, la Cooperativa activó los mecanismos institucionales y legales correspondientes: se presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, se informó a la seccional superior del gremio de Luz y Fuerza, con sede en Mercedes, y se puso en marcha el protocolo “Defender”, establecido por la cartera laboral. En paralelo, la trabajadora fue retirada de su ámbito habitual y reasignada a nuevas tareas para garantizar su seguridad", afirmó.
“Actuamos de manera sumamente veloz. Tenemos la responsabilidad de resguardar a quien se siente víctima y, a la vez, asegurar que la persona acusada pueda ejercer su defensa en un marco transparente”, sostuvo Otero.
Ambas personas continúan trabajando en la institución, aunque separadas para evitar cualquier tipo de contacto.
Consultado sobre la existencia de un eventual parentesco entre los involucrados —versión que circuló en las últimas semanas—, el presidente evitó dar precisiones. “No puedo manifestarlo públicamente. Hay una investigación abierta”, expresó. También confirmó que la Justicia ya tomó declaración a la denunciante y al acusado, y que esta semana se realizaron pericias psicológicas a ambas partes.
Sobre el estado emocional de la trabajadora, Otero señaló que se encuentra “golpeada”, lo que dificulta el diálogo. “Estas situaciones generan vergüenza y nerviosismo. No son fáciles para ninguna de las partes”, opinó.
El titular de la Cooperativa Eléctrica reconoció que la situación “causa dolor y preocupación”, dado el trato cotidiano con los 130 empleados de la institución, aunque remarcó que su gestión solo se vería afectada si la entidad no hubiera actuado como correspondía. “Hay antecedentes de denuncias en ámbitos gremiales donde no se le dio a la trabajadora el respaldo necesario. En el siglo XXI, estas situaciones no pueden permitirse”, afirmó.
Finalmente, Otero sostuvo que la Cooperativa “tiene las puertas abiertas” para colaborar en el esclarecimiento del caso. “Estoy a disposición de la Justicia. Lo importante es recuperar un ambiente de trabajo tranquilo y seguro para todos”, concluyó. (Fuente: Parte Diario - Radio 2820)