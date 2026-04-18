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Sociedad Polémica en Santa Fe

Denunciaron a un empleado municipal santafesino por grabar videos para redes mientras trabajaba

El hecho ocurrió en el centro de monitoreo de San Lorenzo. El trabajador fue apartado de su cargo tras viralizarse un video grabado durante su turno laboral.

18 de Abril de 2026
Empleado municipal de San Lorenzo.
Empleado municipal de San Lorenzo.

El hecho ocurrió en el centro de monitoreo de San Lorenzo. El trabajador fue apartado de su cargo tras viralizarse un video grabado durante su turno laboral.

Un empleado municipal de la ciudad santafesina de San Lorenzo fue denunciado luego de que se difundiera un video en el que aparece grabando contenido para redes sociales mientras debía cumplir tareas en el centro de monitoreo local.

 

El episodio generó repercusión pública y motivó una rápida intervención del municipio, que resolvió apartarlo de sus funciones mientras avanza una investigación interna.

 

 

Las imágenes circularon en redes sociales durante las últimas horas y provocaron cuestionamientos por tratarse de un área vinculada a la seguridad urbana.

 

Qué ocurrió en el centro de monitoreo

 

En el video viralizado se observa al empleado municipal sentado frente a varios monitores desde donde debía supervisar cámaras de vigilancia.

 

Sin embargo, en lugar de concentrarse en esa tarea, aparece utilizando su teléfono celular para grabarse y realizar contenido destinado a TikTok.

 

Según trascendió, durante la filmación promocionaba suplementos y brindaba comentarios sobre hábitos saludables, sin prestar atención al trabajo asignado.

 

Era el único operador del turno

 

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue que, de acuerdo a lo informado por autoridades locales, el empleado municipal era la única persona asignada en ese turno para controlar el sistema de cámaras.

 

 

“Lo preocupante es que es la única persona que estaba a cargo en el turno para monitorear las cámaras”, indicaron desde el municipio en declaraciones a medios locales.

También remarcaron que, por lo observado en las imágenes, el trabajador no estaba cumpliendo con sus responsabilidades.

 

Tras conocerse el caso, el municipio decidió separar al empleado municipal de su puesto y abrió un sumario para determinar eventuales sanciones.

Temas:

empleado municipal redes tik tok San Lorenzo Santa Fe
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