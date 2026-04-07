Iba en una camioneta robada y la abandonó: llevaba más de 25.000 paquetes de cigarrillos

Ante un control de Gendarmería, un hombre que circulaba en una camioneta robada, abandonó el rodado en el cual llevaba más de 25.000 paquetes de cigarrillos.
El personal de la Sección “Jardín América”, dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio”, se encontraba desarrollando actividades de control sobre la Ruta Provincial Nº 11, en Misiones, cuando observó la aproximación de una camioneta y que cuyo conductor cambió bruscamente de sentido al percatarse de la presencia del dispositivo de la Fuerza.
Inmediatamente, los funcionarios efectuaron un seguimiento controlado y lograron localizar el rodado en un camino vecinal de la localidad de Tarumá, donde el chófer llevó a cabo maniobras evasivas, se dio a la fuga y abandonó el rodado.
Se realizó la inspección del vehículo y se constató la existencia de numerosas cajas de cartón distribuidas en el habitáculo y el compartimiento de carga. Las cuales acondicionaban un total de 25.536 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, que carecían de aval legal.
Asimismo, las consultas efectuadas sobre los antecedentes de la camioneta arrojaron que poseía pedido de secuestro por robo.
Con la intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, los gendarmes secuestraron la mercadería y el rodado en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.