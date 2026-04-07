 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Servicios, precios y horarios extendidos

Lluvias persistentes impulsan la demanda en lavaderos y crece el servicio de secado

La falta de días soleados incrementó la demanda en lavaderos de Paraná, donde vecinos recurren al secado de ropa. Desde el sector destacaron a Elonce un aumento considerable en la actividad. "Es como temporada alta para nosotros", afirmó un comerciante del rubro.

7 de Abril de 2026
Lavadero de Paraná
Lavadero de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La falta de días soleados incrementó la demanda en lavaderos de Paraná, donde vecinos recurren al secado de ropa. Desde el sector destacaron a Elonce un aumento considerable en la actividad. "Es como temporada alta para nosotros", afirmó un comerciante del rubro.

Las lluvias persistentes en Paraná provocaron un aumento en la demanda de lavaderos, donde muchos vecinos optaron por el servicio de secado ante la imposibilidad de secar la ropa en sus hogares.

 

En este contexto, trabajadores del sector señalaron que la actividad creció de manera significativa en los últimos días, impulsada por la falta de días soleados y la alta humedad.

Miguel Cáceres, encargado de un lavadero, explicó a Elonce que la mayoría de los clientes recurre al secado de prendas que ya fueron lavadas previamente en sus casas. “Optan por lavado y secado, generalmente, o vienen directamente a secar la ropa porque no se seca nada”, indicó.

 

El comerciante destacó que la demanda aumentó considerablemente durante las jornadas de lluvia. “La gente no sabe qué hacer y viene al lavadero, por lo cual, el aumento de clientes es considerable”, sostuvo.

Lavadero de Paran&aacute; (foto Elonce)
Lavadero de Paraná (foto Elonce)

Desde el rubro indicaron que estas condiciones climáticas generan una especie de “temporada alta” para los lavaderos. En una jornada reciente, el comercio alcanzó entre 45 y 50 canastos procesados, un número considerado elevado para la actividad.

 

“Es un buen número, como temporada alta para nosotros”, afirmó Cáceres.

Servicios, precios y horarios extendidos

 

Los lavaderos ofrecen distintas modalidades: desde el servicio completo de lavado y secado hasta el secado exclusivo. El costo se calcula por canasto, es decir, la carga equivalente a un lavarropas. Según precisaron, el precio oscila entre 8.000 y 10.000 pesos por canasto, dependiendo del volumen y tipo de prendas.

 

Además, se recomienda separar la ropa por colores para evitar daños en el proceso.

Lluvias impulsan la demanda en lavaderos y crece el servicio de secado

Ante el incremento de la demanda, algunos locales ampliaron sus horarios de atención. Los lavaderos abren desde las primeras horas de la mañana y, en muchos casos, extienden la jornada según la cantidad de trabajo.

 

Esta flexibilidad permite responder al flujo constante de clientes que buscan soluciones rápidas frente a las condiciones climáticas.

 

En este escenario, el servicio de secado se convirtió en una alternativa clave para quienes necesitan mantener su rutina diaria pese a las lluvias.

Temas:

lavaderos lluvias Paraná servicios secado de ropa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso