Continúa el paro universitario y preparan una marcha nacional para abril: "Reclamamos que se cumpla la Ley de Financiamiento"

REDACCIÓN ELONCE
La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Aixa Boeykens, habló con Elonce sobre el paro universitario y la falta de financiamiento para el sector. "Tenemos también la responsabilidad de cuidar este espacio", dijo.
La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Aixa Boeykens, habló con Elonce sobre el paro universitario y la falta de financiamiento para el sector.
En ese sentido, detalló las dificultades que tiene el sector universitario ante la crisis económica que atraviesa el país y que afecta tanto a docentes como a no docentes. También mencionó las actividades que se llevarán a cabo en el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar.
"Para el sector docente y no docente la situación está muy complicada porque desde diciembre de 2023 hemos perdido, en cuanto a capacidad de compra, más o menos ocho sueldos. Es mucho y para distintos docentes y no docentes se dificulta enormemente lo que es nuestra vida cotidiana, cómo hacemos para llevar el día a día", explicó.
Ante este panorama, la decana destacó que la comunidad universitaria está luchando por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario: "Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla esa ley, que el Poder Judicial, ante quien nosotros hemos presentado acciones, se pueda pronunciar, resolver esas acciones".
Asimismo, subrayó la importancia de visibilizar la situación de crisis que atraviesa el sistema universitario y científico-tecnológico. "Tenemos que seguir visibilizando, compartiendo la situación difícil que atravesamos. Tenemos también la responsabilidad de cuidar este espacio en el cual nosotros hemos podido formarnos y también necesitamos que puedan seguir formándose las generaciones en el presente y las generaciones que siguen", remarcó.
La decana también enfatizó que, a pesar de la crisis, el compromiso con la educación y la formación de nuevas generaciones sigue siendo primordial. "Creo que ahí tenemos que pensar cuáles son las acciones que nosotros hacemos para que eso que tanto valoramos, cuidamos, que es seguir dando clases, seguir investigando, seguir haciendo extensión, podamos seguir haciéndolo", señaló.
En ese sentido, también destacó el esfuerzo colectivo que está llevando a cabo la comunidad universitaria para fortalecer los vínculos internos y con la sociedad. "Como equipo de gestión invitamos a nuestra comunidad a que podamos seguir pensando de manera colectiva acciones, pero que fortalezcan el vínculo desde nuestra comunidad y hacia la sociedad de la cual formamos parte", expresó.
Boeykens también adelantó que se está organizando una gran movilización para el 23 de abril, con el objetivo de reclamar un presupuesto adecuado para el sector universitario. "Se está hablando de una gran movilización, como fue hace unos años. Se está hablando de una movilización el 23 de abril, posiblemente una movilización nacional", dijo, haciendo un llamado a la unidad del sector.
"Nos encuentran en el espacio público reclamando que haya un presupuesto que nos permita vivir con dignidad a quienes somos parte del sistema universitario", agregó la decana.
50 años del golpe cívico-militar: actividades en la universidad
En cuanto a las actividades por el Día de la Memoria, Verdad y la Justicia, anunció que la comunidad universitaria se prepara para recordar los 50 años del golpe cívico-militar que inició el 24 de marzo de 1976.
La Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER participará activamente de las actividades organizadas por distintas agrupaciones y organizaciones sociales, convocando a la comunidad universitaria a la movilización que saldrá desde la intersección de calles Carbó e Ilia.
Además, mencionó que durante marzo y abril se realizarán otras acciones, como charlas y producciones del Centro de Producción en Comunicación y Educación sobre la dictadura cívico-militar. "Están haciendo ya distintas producciones temáticas sobre lo que ha significado la última dictadura cívico-militar. Recordamos por qué nos oponemos a la violencia que implicó el terrorismo de estado y cuyas consecuencias hoy siguen resonando en nuestro presente", expresó.
Asimismo, resaltó la importancia de la memoria histórica para la construcción de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos. "Pensamos que es muy importante seguir rememorando esto porque queremos un sistema, una sociedad democrática que nos permita vivir con dignidad, sin violencia y con derechos", subrayó. Elonce.com