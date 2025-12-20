Confirmaron la grilla de artistas de la Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna

REDACCIÓN ELONCE
Disfrutá de la Fiesta Provincial del Pan Casero 2026 en Sauce de Luna, con grandes artistas, música y tradición del 29 de enero al 1 de febrero.
La Fiesta Provincial del Pan Casero, uno de los eventos más esperados en la región, regresa en su XIV Edición del 29 de enero al 1 de febrero de 2026, con una propuesta llena de música, cultura y tradición. Esta fiesta, que se celebra en Sauce de Luna, Entre Ríos, ha logrado consolidarse como un referente de la identidad local y una celebración para toda la familia. Durante cuatro noches, el pueblo será escenario de una fiesta popular que rinde homenaje a la tradición de la panadería artesanal y al folklore entrerriano.
Este año, la propuesta musical contará con la participación de artistas de gran renombre, entre ellos Ariel el Entrerriano y su Conjunto, Emma Altamirano, y La Sonora Chamamecera, quienes serán los encargados de hacer vibrar a los miles de asistentes que se congregan cada año para disfrutar de esta fiesta única. La programación se complementa con la presencia de Robertito Luna y su Conjunto, Huamá, Los Auténticos de Bovril, y otros destacados músicos locales que aseguran noches inolvidables de música en vivo y celebraciones populares.
Cuatro días de fiesta, tradición y comunidad
Además de la música, la Fiesta Provincial del Pan Casero es un evento que también promueve el encuentro de la comunidad, la preservación de las tradiciones y el orgullo de las raíces entrerrianas. Durante los cuatro días, se podrán degustar diferentes variedades de pan casero, que se preparan según las recetas ancestrales de la región, convirtiéndose en el plato principal de esta fiesta.
Las calles de Sauce de Luna se llenan de colores, sonidos y una gran variedad de actividades que hacen de este evento mucho más que un festival musical. Desde ferias de productos locales hasta competencias de cocina, el evento ofrece un espacio único para compartir y disfrutar de las costumbres que han dado forma a la identidad del pueblo.
