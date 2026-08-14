Chofer de un micro estudiantil dio positivo de alcoholemia antes de iniciar el viaje

El conductor debía trasladar a un contingente de estudiantes hacia Mendoza, pero un control solicitado por los padres detectó 0,12 gramos de alcohol por litro de sangre. Fue reemplazado y los jóvenes pudieron viajar. El municipio pedirá que le inhabiliten la licencia.
Un chofer de un micro estudiantil dio positivo de alcoholemia antes de iniciar un viaje hacia Mendoza durante la madrugada de este miércoles en Pueblo Esther, Santa Fe. El control se realizó a pedido de padres del contingente y permitió impedir que el conductor saliera a la ruta.
El procedimiento se concretó momentos antes de la partida del colectivo. Según informó Luis Ayala, coordinador de Control Municipal de Pueblo Esther, el test arrojó 0,12 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que para los conductores profesionales rige la exigencia de alcohol cero.
“Los profesionales tienen que tener 0 y este conductor lo había superado”, explicó Ayala en declaraciones al programa Telenoche Rosario, de El Tres.
Los padres pidieron el control antes de la salida
La intervención se produjo luego de que un grupo de padres solicitara expresamente la realización de un test de alcoholemia antes de que el contingente emprendiera el viaje.
El resultado confirmó que el hombre no estaba en condiciones de conducir el vehículo. De acuerdo con lo informado por el funcionario municipal, después del control el chofer no brindó explicaciones sobre el resultado.
“No presentó justificaciones y se retiró del lugar”, señaló Ayala al referirse a lo ocurrido durante la madrugada.
Ante la situación, se dispuso que otro conductor se hiciera cargo del micro, lo que permitió que el viaje pudiera realizarse sin mayores inconvenientes.
Los estudiantes pudieron continuar hacia Mendoza
Tras el reemplazo del chofer, los estudiantes emprendieron el recorrido previsto y llegaron a destino. “Se pudo detectar a tiempo y ya llegaron a destino”, destacó el coordinador de Control Municipal.
Ayala aclaró que el nivel detectado no era elevado, aunque remarcó que esa circunstancia no modificaba la prohibición establecida para quienes desarrollan profesionalmente la actividad.
“No era mucha la cantidad de alcohol que había consumido”, expresó, pero insistió en que el conductor no podía comenzar el viaje en esas condiciones.
La detección previa a la salida evitó que el micro circulara por ruta con el conductor que había arrojado resultado positivo y permitió que el contingente continuara posteriormente con otro chofer.
Pedirán la inhabilitación de su licencia
A partir de lo sucedido, desde el municipio anticiparon que avanzarán con una medida contra el conductor.
Según informó Ayala, se solicitará la inhabilitación de la licencia de conducir del hombre luego del resultado positivo registrado en el operativo.
El episodio volvió a poner el foco sobre la importancia de los controles preventivos antes de los viajes estudiantiles, especialmente cuando se trata de recorridos de larga distancia y del traslado de grupos de menores.
En este caso, el pedido realizado por los padres permitió detectar la situación antes de que el colectivo saliera hacia Mendoza y garantizar que el viaje continuara con otro conductor.